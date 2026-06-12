世界盃｜首屆最智能足球賽事？　Lenovo 3大核心AI技術提升體驗

2026年世界盃首次擴軍至48支參賽球隊，由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，並於16個球場進行合共104場賽事，整體的營運與技術調配面臨史無前例的挑戰。國際足協指定Lenovo擔任官方科技合作夥伴 ，提供端到端的混合AI基礎設施與硬件解決方案，建構整個賽事的技術骨幹。Lenovo為本屆世界盃部署3大核心AI技術應用，令參賽隊伍至到觀眾，都可享受更高科技的賽事體驗！

數據分析與賽事執法

今次最矚目技術為Lenovo AI Factory 「FIFA AI Pro」 企業知識助手，為賽事開發了專門的足球互動與分析工具，從根本上改變了球隊戰術與裁判執法的模式。

FIFA AI Pro智能性能引擎：編排多個智能體（Multi-agents），能夠在極短時間內搜尋數百萬個數據點，並針對2000種以上的足球指標進行深度分析。該系統開放予全數48支參賽球隊使用，透過自動生成的詳細報告、圖表與動態模擬提供即時洞察 ，實現了頂級數據分析的民主化，縮減了各球隊之間的技術資源差距。