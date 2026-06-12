世界盃｜首屆最智能足球賽事？　Lenovo 3大核心AI技術提升體驗

2026年世界盃首次擴軍至48支參賽球隊，由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，並於16個球場進行合共104場賽事，整體的營運與技術調配面臨史無前例的挑戰。國際足協指定Lenovo擔任官方科技合作夥伴 ，提供端到端的混合AI基礎設施與硬件解決方案，建構整個賽事的技術骨幹。Lenovo為本屆世界盃部署3大核心AI技術應用，令參賽隊伍至到觀眾，都可享受更高科技的賽事體驗！
數據分析與賽事執法
今次最矚目技術為Lenovo AI Factory 「FIFA AI Pro」 企業知識助手，為賽事開發了專門的足球互動與分析工具，從根本上改變了球隊戰術與裁判執法的模式。
FIFA AI Pro智能性能引擎：編排多個智能體（Multi-agents），能夠在極短時間內搜尋數百萬個數據點，並針對2000種以上的足球指標進行深度分析。該系統開放予全數48支參賽球隊使用，透過自動生成的詳細報告、圖表與動態模擬提供即時洞察 ，實現了頂級數據分析的民主化，縮減了各球隊之間的技術資源差距。
AI驅動3D數碼分身：系統能精準重建每位參賽球員的3D虛擬分身，技術能為裁判提供更豐富的畫面細節以輔助現場判決，同時也為觀看直播的球迷提供更多視覺脈絡，幫助理解判決依據。
智能指揮中心
為了確保跨越3個國家、多個場館的龐大賽事能精準運行 ，Lenovo建構了360度的智能指揮中心 ，作為整個賽事的中央控制室。該中心導入了「數碼雙生（Digital Twins）」技術，將所有比賽場館進行全方位虛擬化模擬 。
營運團隊不論在賽前、賽時或賽後，都能基於實時數據進行預測性規劃。系統更與各場館的既有系統無縫整合 ，優化整體物流與人流效率，確保大型活動的安全與順暢。
球迷體驗優化
在提升現場及全球觀眾的觀賽體驗方面，Lenovo亦導入了多項由AI驅動的解決方案。
裁判視角AI穩定器：該技術能在不損失畫面質素的前提下，實時穩定裁判隨身鏡頭的晃動畫面。這為廣播機構提供了全新的即時轉播訊號，使球迷能以第一身的第一視角體驗球場上的實時戰況。
AI智能導航：針對前往現場觀賽的球迷，系統利用AI視覺化技術優化場館內的人流動線，引導觀眾以最快速度抵達座位，有效緩解人潮擁擠問題。
全像投影互動：場館週邊設有由AI驅動的全像投影設備，提供球迷與虛擬吉祥物或球員合照、定制化零售體驗，以及在抵達場館時顯示個人化的歡迎訊息。