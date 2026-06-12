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科技
出版：2026-Jun-12 21:09
更新：2026-Jun-12 21:09

日產全新Elgrand e-POWER日本海外首展　純電7座MPV免充電！

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日產全新Elgrand e-POWER在香港首度展出。

日產全新Elgrand e-POWER在香港首度展出。

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日產率先在香港展出全新旗艦級豪華MPV Elgrand e-POWER，作為日本以外的全球首個展出地點，充分體現品牌對本地市場的重視及信心。全新第四代車型從日本傳統工藝與美學中汲取靈感，首次將電氣化動力引進豪華MPV，在油價高企的今天慳油絕對重要。

Elgrand e-POWER MPV夠晒實用。 Elgrand e-POWER車頭設計相當獨特。 Elgrand e-POWER頭燈融入傳統工藝組子紋樣元素。 Elgrand e-POWER車尾頂有個小尾翼設計。

時代美學科技感

以Timeless Japanese Futurism為設計核心，車頭外觀設計融入源自日本傳統工藝的組子紋樣元素，以精緻幾何結構演繹現代未來語言。圖案編排結合燈光與車身表面之間的光影變化，視覺效果立體，更帶來一款深紫配色，日光下帶閃耀效果，感覺優雅。中排大班椅設有腳枕，另備有雙電趟門方便上落，今次展出的為6座日本版，香港版設備將更豪華。

Elgrand e-POWER車廂布局簡約穩重。 Elgrand e-POWER中控台帶木紋裝飾，更有一個14.3吋一體式雙屏幕。 Elgrand e-POWER中排大班椅空間寬闊，中間設有通道。 Elgrand e-POWER 6座版本後排為兩張布局。 Elgrand e-POWER滿座就沒有行李位。 Elgrand e-POWER將於圓方展出至6月21日。

純電驅動免充電

日產獨創e-POWER全時電摩打驅動，汽油引擎充當發電機角色，瞬間喚發即時扭力，媲美電動車的即時加速快感，同時免除充電煩惱，不用擔心續航里程。Elgrand e-POWER搭配全新的第三代e-POWER系統，用於發電的1.5L引擎能創造340ps馬力及500Nm扭力，呈現即時及線性的爽快加速反應。

第三代e-POWER系統的專用引擎，配搭e-4ORCE電子四輪驅動系統，透過前後雙摩打的精準扭力分配與即時制動控制，大幅提升車輛於各種行駛狀況下的穩定性與循跡表現，更可作出即時調整，提升整體乘坐舒適性。

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IDS（Intelligent Dynamic Suspension）主動式智能動態懸掛系統，持續監測路面狀況與車輛行駛姿態，主動調節懸掛阻尼反應，吸收來自路面的顛簸與震動，提升整體行車舒適性並減低乘客疲勞感。

全新Elgrand e-POWER的本地售價仍有待公布，意向價預計80至90萬左右，香港版本預計將於今年年底正式登場。新車即日起至6月21日於圓方金區展出，有興趣不妨去參觀。

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