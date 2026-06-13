Insta360旺角專門店開業優惠　首日「1元拍賣」、試玩最新Luna Ultra相機！

全新旗艦店將設有互動體驗專區，讓顧客可即場體驗Insta360全景相機、運動相機及智能拍攝裝置的拍攝效果，當中包括最火熱的新雲台相機Luna Ultra，店內亦會設置產品展示區、配件專區及專人示範服務。

開業限定優惠

為慶祝Insta360朗豪坊旗艦店開幕，Insta360今日（6月13日）舉行開幕儀式及一日店長見面環節，更推出「開業福利限時享」系列驚喜活動，包括萬眾期待的「一元拍賣福利」、限定折扣優惠、免費打卡好禮。

多款明星級熱門產品將以超乎想像的$1起標價競逐，加價規則為每次至少加價$50，只需現場追蹤官方社交媒體帳號即可參與。當中包括、Insta360 Snap手機自拍螢幕、全景相機Insta360 X5、GO Ultra x Hello Kitty聯名限定套裝及ANTIGRAVITY A1頂級空拍機。

新店開幕期間同步推出多項限時激減優惠與打卡活動，包括指定主機最高可享85折優惠，售後服務8折優惠，不過新出及熱門產品如Luna Ultra、GO Ultra等就正價發售。