優必選仿生機械人U1「男似霸道總裁 女像模特兒」預訂量近4000

機械人企業優必選近日推出首款消費級全尺寸超仿生人形機械人U1系列，主打情感陪伴與個性化養成體驗。產品開放預售短短10天，即吸引超過3,800部預訂，光是訂金收入便突破千萬元人民幣，顯示情感陪伴型機器人正快速打入消費市場。
主打「養成系情感陪伴」
優必選旗下新品牌「優世界」公布資訊，U1系列分為男性與女性兩款機型，男版身高1.83米、重42公斤，女版身高1.68米、重35.2公斤，均搭載88個高自由度關節、支援Wi-Fi連線，單次充電續航約2至4小時。
與現有服務型機械人不同，U1系列主打「養成系情感陪伴」。官方宣稱產品搭載情感大模型，可記錄與使用者互動內容並建立專屬記憶，同時支援外觀客製化設計，包括臉型、妝容與服裝搭配，並已規劃與知名IP展開合作，「僅限成年人購買使用」。
由於產品外型高度擬真，加上官方宣傳影片中男款機械人身穿西裝、戴著金絲眼鏡，外型如「霸道總裁」，女款機械人正在化妝，像模特兒般。不少網友將其稱為「賽博男友」或「AI女友」，甚至有動漫與二次元愛好者表示，若售價能控制在10萬元人民幣左右，且能與熱門戀愛遊戲或動漫IP聯乘，「市場需求可能遠超預期」。
料6月30日上市 價錢待定
報導指出，在「優世界京東自營旗艦店」看到，兩款超仿生人形機械人（分男女）目前已經開始預訂，訂金為每部3,000元人民幣（可退款），預計將於6月30日上市，價格尚未發布，訂單尾款將於7月16日凌晨開始支付。
尚未公佈價格的前提下，根據電商平台的統計數據，截至6月12日晚上8時，U1已獲近4,000部預訂訂單。 此時U1系列開啟預售僅有10日（6月2日開啟預售），如此計算，單是訂金，優必選就已經獲得超千萬元人民幣。相較之下，優必選去年全年人形機械人銷量僅1079部，此次預售成績被視為公司切入消費市場的重要突破。
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