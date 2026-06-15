Sony 1000X Mastery朗豪坊體驗展　實試旗艦耳機＋林家謙打卡位！

Sony適逢1000X系列邁進十周年，Sony推出旗艦耳機「1000X THE COLLEXION」，並邀請唱作歌手林家謙作為代言人。即日起至6月17日，於旺角朗豪坊舉辦「Sony 1000X Mastery體驗展」，4大主題區域除了可親身體驗耳機音質及通勤降噪體驗，更可以打卡及獲得限定紀念品。

實機試聽旗艦耳機

現場特別設有林家謙專屬大型互動打卡佈景，「Sony 1000X Mastery體驗展」4大主題展區亮點包括1000 x Detail飛行高音質體驗區，模擬機艙環境，率先體驗新一代旗艦耳機如何在高空重現高解析度音源的豐富細節；1000 x Focus通勤降噪體驗區可實地測試在都市中感受降噪技術； 1000 x Myself時尚穿搭打卡位可親自配搭，尋找專屬自己形象的耳機配色；1000X系列10年進化典藏完整展出從2016年初代至今的經典型號，回顧Sony十載淬煉的聲學進化。

兩個體驗活動都可換領免費禮品，完成指定活動並拍照分享，同時登記及綁定會員，即可抽一個限定匙扣盲盒。另外填妥活動問卷，更可額外獲得耳機限定鎖匙扣一個。