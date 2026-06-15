iPhone Ultra傳側邊以Touch ID指紋解鎖 為纖薄放棄Face ID

近日有海外博主在社交平台上發文透露，定價可能高達2,000美元（約1.5萬港元）的全新頂級旗艦手機iPhone Ultra 將迎來重大的設計轉變，最令人意外的是該機可能會回歸Touch ID指紋識別功能!

據目前的供應鏈情報顯示，iPhone Ultra將會全面取消現有的Face ID面容識別方案，轉而重新啟用Touch ID技術，並將指紋識別功能直接整合至機身側邊的實體電源鍵上。市場分析師對此指出，這項改變主要是受到機身物理空間的限制。據悉iPhone Ultra的整機厚度設計比主打輕薄的iPhone Air還要薄，在如此極致纖薄的機身內，技術上無法塞入結構複雜的Face ID模組。為了維持超薄的機身線條，選擇側邊指紋識別便成為了解決空間不足的替代方案。