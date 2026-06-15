Samsung全新電視影音系列　旗艦Micro RGB、OLED電視＋Soundbar大晒冷

Samsung今日舉行The First Look 2026發布會，宣布推出全新2026電視系列，包括旗艦Micro RGB領銜，同時推出OLED 、Mini LED 、Neo QLED、與藝術電視The Frame，更加入嶄新AI功能。同場更有多款家居音響Music Studio 5 Wi-Fi揚聲器與升級Q系列Soundbar，還有最新的Odyssey電競顯示器系列以及ViewFinity S8顯示器。

Vision AI Companion更智能 在全新的2026電視產品陣容當中，Samsung將Vision AI Companion（VAC）功能擴展至4K或以上規格的電視型號，整合Gemini及Bixby等AI服務平台，用法如手機AI般方便。支援無縫對話交流，能夠根據情境應對各種提問，無需繁瑣指令、選單或手動輸入，即可享受流暢互動體驗。除了可推介適合觀看內容之外，查詢任何問題亦得。另外亦有一系列AI提升功能包括： AI高解像度提升Pro：透過AI即時分析並提升低解像度內容，呈現更豐富的細節、層次及對比度；色彩增強功能Pro則能夠分析畫面場景並進行分類，提供更鮮明逼真的色彩。

AI足球模式：即時分析比賽畫面並強化畫面與音效，讓球體動態畫面更流暢、色彩更鮮明，並營造更具臨場感的場館音效。 AI音效控制Pro：即時分析對話、背景音樂與音效，讓用戶能夠自由調整旁白與嘈雜聲等元素。

旗艦Micro RGB Samsung帶來多款Micro RGB型號，選擇更豐富，Micro RGB備有R95H和R85H兩款型號，R95H提供85、75及65吋的尺寸選項，價錢由$34980起；而R85H則提供75、65及55吋的尺寸選項，價錢由$16680起。Micro RGB技術讓每個紅、綠、藍微型 LED都能夠獨立控制，實現高度精準的光源控制，令色彩能夠真實還原並呈現更豐富的細節。Glare Free防反光技術能夠最大程度減少明亮環境下的光線反射，在任何光線環境下都能保持清晰的觀賞品質。 Micro RGB AI引擎Pro能夠微調色彩、動態畫面及景深，讓觀眾沉浸於每一個畫面，更是全球首款獲得德國全球知名測試機構Verband Deutscher Elektrotechniker（VDE）頒發的「Micro RGB 精準光色技術」認證，其Micro RGB Precision Color 100能夠呈現100% BT.2020色域覆蓋，令色彩表現更飽滿逼真。

Micro RGB Color Booster Pro以及Micro RGB HDR Pro結合Samsung AI技術提升每個場景的色彩和對比度，帶來更高清細膩的畫質，在不同亮度範圍下呈現更鮮明的視覺效果。R95H型號更獲VDE所頒發的護眼認證以及晝夜節律顯示認證。

OLED型號更貼牆 Samsung 2026 OLED電視系列包括S95H、S90H和S85H 3款型號，價錢由$10980起。提供電影級的影像畫質、沉浸式表現及精緻設計，S95H和S90H均配備Glare Free防反光技術，採用NQ4 AI第三代處理器，全新S95H型號採用FloatLayer懸浮美學設計，帶來更輕盈精緻的外觀，自然融入家居環境。新增Samsung Art Store藝術體驗，Pantone Validated ArtfulColor帶來原始的色彩及細節，有效保留藝術作品的原始真實感。 針對遊戲內容，S95H及S90H的Ultimate Gaming Pack有助保持高速動態畫面清晰且反應迅速。產品配備Motion Xcelerator 165Hz，支援AMD FreeSync Premium Pro以及NVIDIA G-SYNC Compatible等主要VRR平台，同時提供快速存取的遊戲工具，帶來更流暢、更直觀的遊戲體驗。

Mini LED款式更親民 Samsung Mini LED帶來更明亮、更豐富的觀賞體驗，更精準的光源控制與Pure Spectrum Color技術令影像呈現更富有層次與清晰度，同時在場景之間的對比亦更顯分明。M90H型號僅提供100吋尺寸，價錢為$49980；而M80H型號則備有85、75和65吋，價禎由$10480起。 兩者均展現系列當中最先進的Mini LED體驗，結合Samsung Mini LED畫質以及更全面的AI功能，包括Motion Xcelerator 144Hz、NQ4 AI第2代處理器、AI音效控制及AI足球模式Pro。 M70H則提供55、50 和43吋3種尺寸，價錢由$5280起，將Mini LED提供更容易入手的級別，聚焦注於日常畫質、穩定的動態表現和親歷其境的體育賽事。

藝術電視新體驗 The Frame藝術電視系列支援藝術模式，用戶能夠瀏覽逾5000幅專業策展的藝術作品，同時享受VAC的個人化體驗。全新The Frame Pro（LS03HW）價錢由$14980起，支援Neo QLED畫質，並配有無線One Connect Box，另亦提供內置連接埠的43吋LS03HE型號。 特點包括24.9mm纖薄機身厚度，配上現代畫框設計及無線One Connect，安裝更加簡潔。Neo QLED畫質配合Pantone Validated ArtfulColor以及Glare Free防反光技術，即使在明亮房間中仍能呈現豐富對比度、如紙張般逼真的色彩表現，以及更清晰的細節。

Samsung Odyssey G8系列電競顯示器。

全新電競顯示器 全新Odyssey G8系列帶來3個型號，32吋Odyssey G8（G80HS）是全球首款6K電競顯示器，帶來165Hz的刷新率呈現超高清6K解像度，而Dual Mode則可於3K解像度下支援高達330Hz的刷新率，售價$12980。27吋Odyssey G8（G80HF）支援180Hz刷新率的5K解像度，或透過Dual Mode在QHD解像度下支援高 360Hz的刷新率，售價$7980。 而Odyssey OLED G8（G80SH）備有27吋及32吋兩個尺寸，售價$10980起，配備支援4K解像度及240Hz刷新率的OLED面板；有防反光技術、98W充電的USB-C接口等。採用QD-OLED Penta Tandem技術，大幅提升效率、耐用性及亮度。32吋的Odyssey OLED G8亦獲得VESA DisplayHDR True Black 500認證，呈現OLED的深邃黑色與鮮艷色彩。整個系列均搭載DisplayPort 2.1、AMD FreeSync Premium及NVIDIA G-Sync Compatible技術、HDR10+ GAMING等技術。

家居音響系列 Samsung同場推出Music Studio 5 Wi-Fi揚聲器與升級Q系列Soundbar，全新Samsung Music Studio 5由著名設計師Erwan Bouroullec親自操刀的經典「圓點設計」，俐落的線條與極簡外型輕鬆融入不同家居風格。 由Samsung Audio Lab專業調校，配備4吋低音單元與雙高音單元，結合內置的波導技術，採用AI處理技術，可根據空間佈局及播放內容自動調校音效，並可透過Samsung Q-Symphony功能與Samsung電視及Soundbar無縫配對。 全新的Samsung Q系列推出兩款Soundbar HW-Q990H及HW-QS90H，旗艦型號HW-Q990H有11.1.4聲道系統，配合標誌性的Dolby Atmos 3D聲效，帶來影院級音效。 重低音喇叭內置雙8寸主動式單元，支援AI動態低音控制功能，擁有強勁的重低音表現。