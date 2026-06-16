小米618優惠補貼加碼最高減$3000！　1.5匹冷氣機、新款Xiaomi掃拖機器人登場

一年一度的「小米618年中購物優惠」將加推千萬補貼，即日至至6月21日期間於全線小米之家、小米官網、香港各大零售商門市及網站購買特定過200款產品，最高減$3000！精選產品有齊電視及大小家電類，同場加映5款新出家電，最矚目一定是1.5匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機！

小米618搶購攻略 小米超過200款產品大減價，產品包括電視類、大小家電包括電風扇、抽濕機、空氣淨化器、室外攝影機、洗地機及吸塵機。減得最多為Xiaomi智能顯示屏Max 100” 2025，原價$18999，大減$3000後優惠價$15999；另有S Mini LED 55、65及75吋型號選擇，價錢分別為$2999、$3699及$4699。風扇類最抵買有小米智能變頻電風扇2，原價$489、優惠價$419；另外一款Xiaomi無線洗地機W30 Pro，原價$2099、優惠價$1699，折扣接近8折亦值得入手。 官網另有多款家電、手機平板及穿戴產品大減價，POCO手機指定系列最多減$400、Xiaomi 15 Ultra亦大減$2500、新款Xiaomi Watch 5亦減$300。官網另有每日限量10張5折現金券、每日精選產品等優惠。

6月新品推介

米家1.5匹變頻冷氣機 小米上月推出首款冷氣機後，又再推出全新米家1.5匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機，功能上一樣不過增至1.5匹，同樣內置冷暖功能，30秒快速製冷，60秒極速製暖；上下擺風循環風量達650(m³ /h) ，同時內置AI節能省電技術。現已接受預訂，6月18日正式發售，建議零售價為$3690。

Xiaomi電視S Mini LED 65/75 2026新推兩款吋數。

Xiaomi電視S Mini LED 65/75 2026 全新Xiaomi電視S Mini LED 2026將推出65” 和 75”兩個尺寸，採用寬闊的無邊框全面螢幕設計，配備4K 3840 x 2160解析度，分別配備384和512背光分區QD-Mini LED超大高清螢幕。內置最高峰值亮度為1200nits、支援最高120Hz遊戲模式更新率，同時具備DCI-P3 94%廣色域，支援HDR10+、Dolby Audio和DTS:X，配備2個15W揚聲器。支援Google TV系統和Filmmaker模式，預載Netflix、Prime Video和YouTube，兼容/連接Google Cast和Apple AirPlay。 將於6月18日發售，Xiaomi電視S Mini LED 65” 2026售價為$4799、75”售價為$6399。

Xiaomi顯示器G25i 2026有齊電競規格，只需一千有找。

Xiaomi顯示器G25i 2026 全新24.5吋顯示器備有1920x1080 FHD螢幕，採用Fast IPS快速液晶技術，擁有最高240Hz更新率、400nits亮度和178°觀賞角度版面，支援93% DCI-P3及100% sRGB寬廣色域；1ms GTG迅速反應減少螢幕鬼影和動作模糊。具備AMD FreeSync防撕裂技術及VESA DisplayHDR 400認證，同時支援TÜV認證的低藍光模式。將於6月18日發售，售價為$949。

Xiaomi掃拖機器人6 Max為功能最齊全的高階型號。

Xiaomi掃拖機器人6 Max 今代最高階款式功能全面升級，首創全域覆蓋邊刷、滾筒、小圓拖布3重外擴結構，可伸縮邊角清潔拖布，輕鬆清潔家具腿周圍。擁有獨立熱水洗及熱風烘乾全能水箱基站，提供各4L清潔用水及3.8L污水儲存及最高85度熱水燙洗、50°C熱風烘乾。內置雙線激光避障、智能升降式dToF激光導航；仿生雙機械腿可跨越高達6cm的單級台階，同時配備可升降雷達，在低矮空間自動降低高度，配合空間探測激光，升降雷達可進入低至9.3cm狹小空間。

擁有35,000Pa超強風扇吸力及2.5公升大容量集塵袋，主刷和邊刷具防纏繞功能。配備6400mAh電池及16個出水口，持續濕潤拖地，支援智慧地毯偵測及Google和Alexa語音控制。加插雲端大模型AI智慧清潔及避障識別功能，內置三攝智能感知系統，AI視覺辨識演算法、AI污垢識別及AI避障等功能，自動針對不同垃圾污漬執行不同的清潔策略。將於6月25日正式發售，售價為$5499。