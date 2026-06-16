Samsung Galaxy Z Fold 8設計減螢幕摺痕 提升主Mon抗衝擊力

Samsung Galaxy Z Fold 8 系列手機，盛傳最快在7月22日 Galaxy Unpacked 發布會現身。據報重點機型 Z Fold 8 闊摺屏將採用嶄新設計，讓主屏摺痕現象有更明顯減少。
據韓媒 ZDNET 日前報道，三星手機 Galaxy Z Fold 8 闊摺屏，將透過採用全新設計 UTG 超薄玻璃、透過提升厚度以改善裝置主屏摺痕現象。
Z Fold 8 Ultra UTG 玻璃厚度為 45μm
文中透過 Z Fold 8 Ultra 配備 UTG 玻璃厚度為 45μm，而 Z Fold 8 闊摺屏將達 60μm 較前者厚 30% 以上，帶來更明摺痕現象改善、跟提升主屏抗衝擊表現。
另外爆料達人 @UniverseIce 日前又在 X 展示疑似 Z Flip 8、Z Fold 8 跟 Z Fold8 Ultra 外屏副廠芒貼，讓用家能更直觀分清三機在尺寸上分別。
Mobile Magazine 短評：此前三星曾將摺屏 UTG 玻璃厚度降至 30μm 水平，不過從新作配置看來，似乎品牌認為再加厚 Z Fold 8 系列 UTG 或更合適。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載