HONOR Magic V6價錢發售日正式公布！　即睇旗艦大摺預售優惠

HONOR Magic V6港版今日正式發布，這部旗艦摺疊手機來到第六代，繼續帶來強勁性能。今代最大賣點是再突破輕薄，重量只有219g的機身一摺疊時厚度僅為8.75mm，展開後更只有4.0mm，拿上手相當驚喜。

另外更有齊最強配置，內置6660mAh HONOR矽碳負極電池，矽含量25%、Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，特別加強AI功能如AI會議功能；鏡頭方面則有6400萬像素超感光潛望長焦鏡頭、5000萬像素超廣角鏡頭及廣角鏡頭。

Magic V6採用新一代HONOR魯班盾構鋼鉸鏈，高達 2800MPa的抗拉強度材料，更具備10倍耐摔HONOR黑鑽屏幕，內屏則採用3層UTG柔性玻璃，獲瑞士SGS無感摺痕認證、抗衝擊認證，設備更具備IP68及IP69級別防水防塵認證。

共有赤兔紅、旭日金、雪域白及絨黑4色可選，16GB+512GB售價$13999、16GB+1TB售價$15699，6月17日至24日預售，於6月25日正式上市。購買512GB可免費升級1TB，或可選HONOR CHOICE投影機Air Pro，另送HONOR CHOICE Earbuds S8耳機及HONOR機身屏幕意外寶＋免費內外屏貼膜服務各兩次，總值分別為$9045及$9344。

旗艦平板手錶

同場亦發布了旗艦平板電腦HONOR MagicPad4，12.3吋3K OLED屏幕，4.8mm超薄機身只有450g，更搭載Snapdragon 8 Gen 5處理器、10100mAh電池，16GB+512GB配置售價$6899。同樣由6月17日至24日預售，送智能觸控鍵盤手寫筆套裝，於6月25日上架。

另一款旗艦智能手錶HONOR Watch 6，頂級性能包括1.46吋AMOLED屏幕達3000nits亮度，980mAh電池可達最長35日續航力，更新增足球及羽毛球模式。黑色鋁合金款式售價$1799、棕色不鏽鋼款式售價$1999，將於6月25日開售。

另外HONOR亦宣布進軍小家電界，HONOR CHOICE品牌帶來風筒、便攜咖啡機、氣炸鍋及風扇仔等，以及多款不同耳機，讓人拭目以待。