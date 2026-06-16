Kodak再推新款Charmera千禧版相機盲盒　今代有咩分別／幾時開售？

上年掀起搶購熱潮兼火速售罄的Kodak Charmera鎖匙扣盲盒相機，今年宣佈再次回歸！Reto 剛剛發表全新續作「Kodak Charmera Millennium Edition（千禧特別版）」，將設計美學由80年代一口氣跳躍到千禧年，實行最Lo-Fi、最具金屬未來感的玩味風格，延續CCD相機熱潮。

新增Y2K相框懷舊濾鏡

今代規格不變，內部硬件規格跟上代一樣，內置感光元件1/4 吋CMOS感光元件，鏡頭規格為35mm f/2.4定焦鏡頭，相片解像度只有160萬像素 (1,440 x 1,080)，最高支援 30fps AVI格式短片。

今代系統大升級，介面經過徹底重新設計，加入咗仿舊式大牛龜電視效果、富微粒感的電子濾鏡，以及模仿舊版Kodak軟件介面的相框。濾鏡方面除咗基本嘅黑白、冷暖色調，更特別增設Coral、Honey、Teal及Violet 4款像素級濾鏡（Pixel Filters），充滿低清復古感。

同樣是盲盒玩法，千禧版同樣有6款基本機身顏色，最矚目隱藏款是Mirror Silver鏡面銀色，全金屬反光感外殼極具未來主義，相信又會引起一陣排隊搶購熱潮！6月17日起全線 LOG‑ON 分店獨家開售，售價$268，每人限購兩部。