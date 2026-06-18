古天樂驚喜現身國際汽車博覽會　即睇場內重點新車！（多圖）

古天樂驚喜亮相國際汽車博覽會 即睇場內重點新車！（多圖）

「2026國際汽車及供應鏈博覽會（香港）」於即日起至6月22日在亞洲國際博覽館舉行，來到第二屆展會，以「馭電出海 港通全球」為主題，聚焦新能源汽車科技全產業鏈及智慧出行生態，多個內地品牌帶來新型號登場，除了有香港右軚版，更有多款首次在香港亮相的左軚車型。

ZEEKR雙豪華車型 ZEEKR請來古天樂、林建岳及盛智文出席發布會，為兩款全新009 Grand及9X兩款豪華新車宣傳，009 Grand為一部4座獨立行政座椅MPV，車頭有變色鬼面罩、車廂有43吋影院級智慧屏，580kW動力，零百加速只需3.9秒，備有70km（CTLC）續航距離；9X則是一款豪華插電式混能旗艦SUV，3排6座格局， 900V高壓架構最大馬力超過1400匹，零百加速僅需3.1秒。

吉利無人駕駛的士 場內有一部相當注目的車款吉利Eva Cab，為L4級自動駕駛Robotaxi原型車，內外如太空船般的科幻設計，外觀融入「天圓地方」的東方哲學，採用對開式電動滑門，更完全取消傳統的駕駛座、方向盤與油門煞車踏板，內置三旗艦晶片、「千線級」數位雷達及量子級安全架構。

奇瑞4品牌晒冷 奇瑞汽車則帶來旗下4大品牌包括OMODA & JAECOO、iCAUR、LEPAS及LUXEED，最矚目包括旗艦MPV LUXEED V9（智界V9），6033L超大艙內空間，兩排配備雙零重力旋轉按摩座椅。駕駛方面搭載專屬旗艦途靈平台、±7°後輪轉向功能、低速蟹行模式、896線激光雷達，並將首批升級華為乾崑智駕ADS 5，另展出新款越野車iCAUR V27、LEPAS L8。

B05港版登場 Leapmotor展出全新純電動揭背車B05，以及首度於香港亮相的A10及D99。充滿肌肉感的車身線條、無框車門以及三段家族式頭燈等設計，備有482公里續航力、67.1kWh電池容量、174kW充電功率及240Nm總扭力，靈活實用。另展出一款左軚版B05 Ultra，跑味更濃。

大型飛行汽車 由錦龍汽車集團代理的紅旗正式落戶香港，展出陣容鼎盛，包括被譽為「中國版勞斯萊斯」的頂級純電6座旗艦E-HS9。另外豪華純電跑旅EHS5則為內地版的天工06，搭載900V平台的純電中型 SUV，另展出1:1紅旗天輦1號飛行汽車，金葵花旗艦車型國禮及國雅等。

MG全新電動車 MG則發布了都市純電跨界掀背電車MG4 EV Urban，設計動感簡約，前輪驅動（FWD）佈局，最大馬力輸出約160匹、扭力達250Nm、續航距離為405km，最大驚喜是早鳥優惠價$199000，廿萬有找車價相當吸引；另外亦展出一部插電混能車S9 PHEV以及智己IM5 GTS版本。