《GTA 6》官方封面正式曝光　即睇隱藏5大遊戲彩蛋！

機迷萬眾期待的《GTA 6》（Grand Theft Auto VI）官方封面正式曝光，Rockstar同時宣布預購將於6月25日啟動，並定於2026年11月19日正式發售。外國遊戲媒體針對封面標誌性的九宮格設計，進行了深度拆解，透露了核心玩法與細節！

5大細節分析

深度的載具改裝系統：左上角的經典直升機被發現加裝了迷你機槍，全新登場的Principe Alvino V1電單車亦換上極具復古風格的霓虹塗裝，暗示本作將帶來深度載具自訂功能。

主角與新角色背景：封面除展現了兩位主角Jason與Lucia這對雌雄大盜外，還曝光了音樂製作人Boobie Ike及資深銀行劫匪Raul Bautista，預示遊戲將延續經典的大型搶劫任務。

RDR生態與武器系統首度跨界：封面出現沼澤鱷魚與紅鸛，代表地圖將包含廣闊的濕地環境，預計會引入類似《Red Dead Redemption》的野生狩獵系統。新角色所持的Duke突擊步槍正是 RDR宇宙的武器品牌，標誌著兩大IP宇宙的首度跨界聯乘。