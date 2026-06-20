WhatsApp擴展閱後即焚功能　iOS可率先試用「單次檢視」

WhatsApp 閱後即焚功能再擴展！iOS 平台開始測試「單次檢視」文字訊息

WhatsApp 近年持續強化用戶的對話私隱保障，繼早前陸續為相片、影片及語音訊息引入「單次檢視」（View Once）機制後，這項實用的閱後即焚功能即將延伸至傳統的純文字訊息。最新消息指出，WhatsApp已正式在iOS平台上展開相關功能測試。 這項全新機制的實際操作相當直覺，用戶在對話框內輸入完成後，只需長按「傳送」按鍵，系統便會彈出選單，提供「以單次檢視傳送」的選項。當收件者點開並閱讀該文字訊息一次後，內容就會隨即自動銷毀，無法在對話紀錄中再次查閱或復原。

未打算開放至頻道功能 此功能在本月初已率先於Android平台進行測試，如今隨即推進至iOS系統的開發進度中，意味著未來兩大主流平台都將全面支援此功能。 據現階段的測試資料，文字版的單次檢視功能將同時適用於個人單對單對話以及群組聊天室，不過官方目前並未打算將其開放至單向傳播的頻道功能中。