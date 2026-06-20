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科技
出版：2026-Jun-20 15:45
更新：2026-Jun-20 15:45

OPPO Reno16聯乘BABYMONSTER登場　國際版預載ColorOS 16

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聯乘女團 BABYMONSTER 登場！OPPO Reno16 系列國際版確認預載 ColorOS 16

聯乘女團 BABYMONSTER 登場！OPPO Reno16 系列國際版確認預載 ColorOS 16

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OPPO官方今日透過社交平台X釋出宣傳影片，正式預告Reno16系列國際版即將登陸海外市場。為配合本次發布，品牌特別與韓國女團BABYMONSTER合作，並在預告片中展示了新機的實際外觀設計與部分主打功能！

據官方公開的宣傳海報及影片資料顯示，Reno16系列國際版將搭載5,000萬像超廣角自拍鏡頭，並加入全新的AI混搭拼圖（AI Remix Collage）功能，以迎合用戶對日常影像創作的需求。在軟件配置方面，官方確認新機於上市時將，直接預載基於Android 16架構開發的ColorOS 16系統，預期能提供升級的AI應用與系統操作表現。

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國際版作出規格調整

值得留意的是，即將推出的國際版Reno16裝置，在硬件規格上與上個月在國內市場首發的Reno16及Reno16 Pro國行版存在一定差異。

從近期的歐洲監管機構認證文件以及零售商流出的資訊可以發現，國際版機型在電池容量配置、防塵防水等級標準以及軟件更新年期承諾上，均作出了相應調整。目前關於國際版的最終定價與各地區的具體開賣日期，仍有待OPPO官方作進一步的公布。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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