Samsung推Galaxy M47 5G預告片 酒紅色磨砂機背搭配黑色機身中框

近期有不少關於 Samsung中階手機的消息，官方終於正式確認 Galaxy M47 5G 即將在印度市場率先發表。日前 Samsung透在X推出一段預告短片，讓大眾在發布會前能夠搶先一覽這款新手機的外觀設計。

從官方公開的預告影片可見，Samsung Galaxy M47 5G 採用了具備層次感的暗紅色或酒紅色磨砂機背，並搭配黑色的機身中框，形成沉穩的視覺對比。機背左上方的相機模組採用了橢圓形的藥丸狀設計，邊緣同樣加入了紅色的線條作為點綴，整體設計語言與上一代 Galaxy M36 5G 相比有明顯的改動。相機配置方面，影片清楚顯示新機將會維持三鏡頭組合，不過模組的排列與造型已經過重新設計，視覺上更為俐落。