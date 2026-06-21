Samsung推Galaxy M47 5G預告片 酒紅色磨砂機背搭配黑色機身中框

近期有不少關於 Samsung中階手機的消息，官方終於正式確認 Galaxy M47 5G 即將在印度市場率先發表。日前 Samsung透在X推出一段預告短片，讓大眾在發布會前能夠搶先一覽這款新手機的外觀設計。
從官方公開的預告影片可見，Samsung Galaxy M47 5G 採用了具備層次感的暗紅色或酒紅色磨砂機背，並搭配黑色的機身中框，形成沉穩的視覺對比。機背左上方的相機模組採用了橢圓形的藥丸狀設計，邊緣同樣加入了紅色的線條作為點綴，整體設計語言與上一代 Galaxy M36 5G 相比有明顯的改動。相機配置方面，影片清楚顯示新機將會維持三鏡頭組合，不過模組的排列與造型已經過重新設計，視覺上更為俐落。
The wait for the next level is almost over.#GalaxyM47 5G is coming soon. Stay tuned for the #NextLevelMonster.#ComingSoon #LoveforMonster #Samsung pic.twitter.com/Aas3qojhEf— Samsung India (@SamsungIndia) June 19, 2026
Galaxy M47 5G 規格 設 Snapdragon 6 Gen 3 晶片及8GB RAM
雖然 Samsung官方在預告中並未透露 Galaxy M47 5G 的具體硬件規格，不過這款新機早前已經在知名跑分平台 Geekbench 的數據庫中現身。據測試資料顯示，這部預期為 Galaxy M47 5G 的裝置，將會搭載 Snapdragon 6 Gen 3 晶片組，並內建 8GB RAM。系統軟體方面，測試機已經運行最新的 Android 16 作業系統，預計正式推出時將會搭配 Samsung旗下最新的 One UI 操作介面。
距離 Galaxy M47 5G 正式發布的日子應該不遠，預期 Samsung官方會在短期內陸續釋出更多關於屏幕尺寸、電池容量及鏡頭規格等詳細資訊。對於正在物色中階智能手機的用家來說，這款在外觀設計與系統版本上均有更新的 M 系列新作，值得繼續留意我們後續的相關報導。
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