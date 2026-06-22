Apple 2026-27年新產品陣容一覽　果粉必買20款新iPhone、Apple Watch、iPad！

彭博社記者Mark Gurman預計今年至2027年Apple將會推出20款新產品。

彭博社記者Mark Gurman在《Power On》新聞簡報中，列出了他預計蘋果將在2026年和2027年發布的20款新產品。除了每年9月例行的iPhone和Apple Watch更新之外，他表示Apple全新的智能家居設備也預計在今年發布，並預計可折疊的iPhone Ultra以及期待已久的Apple TV和HomePod mini更新也將面世，配備OLED顯示器的全新MacBook Ultra預計將於明年初發布。

iPhone系列 iPhone 18 Pro：配備A20 Pro晶片、更小的動態島、簡化的相機控制按鈕、深櫻桃色可選、至少一個後置相機可變光圈、支援透過衛星進行5G網路瀏覽的Apple C2 modem等等。 iPhone 18 Pro Max：與傳聞中的iPhone 18 Pro功能相同，但Pro Max機型可能會略厚一些。 iPhone Ultra：可折疊機型，配備7.7吋內部螢幕和5.3吋外屏，雙後置鏡頭，單前置鏡頭，採用Touch ID電源鍵而非Face ID。預計iOS 27將針對這款可折疊iPhone進行最佳化，支援並排顯示應用程式以及其他類似iPad的多工處理功能。 iPhone Air 2：新增超廣角相機、A20晶片，電池續航力更長。

iPhone 20 Pro和iPhone 20 Pro Max：據傳Apple 20週年紀念版iPhone將採用「近乎全面屏」設計，並配備環繞側面的曲面玻璃。

Apple Watch將會搭載新晶片並升級新功能。

Apple Watch系列 Apple Watch Series 12：更快的S11晶片或更新的晶片，以及Touch ID和/或更多健康感測器等設計變更。 Apple Watch Ultra 4：搭載速度更快的S11晶片或更新的晶片，並進行一些設計上的改進，例如增加Touch ID指紋識別和或更多健康感測器。 Apple Watch Ultra 3及更新的機型可能還會增加一些衛星功能，例如透過衛星存取Apple地圖，以及透過衛星在「訊息」應用程式中收發照片。

iPad系列 iPad 12：升級A18晶片或支援Apple Intelligence的A1晶片。 iPad mini：升級A19 Pro或A20 Pro晶片、OLED顯示器、震動揚聲器系統和防水設計。 Mac系列 Mac Studio：升級M5 Max和M5 Ultra晶片。 Mac mini：升級M5 和 M5 Pro晶片。 iMac：升級M5晶片以及新的顏色選擇。 MacBook Ultra：預計MacBook Pro為重大改款產品，配備M6 Pro和M6 Max晶片、OLED顯示器、觸控螢幕、動態孤島設計以及更輕薄的機身。據悉這款筆記型電腦將命名為MacBook Ultra，並搭載macOS 27系統，預計將提供觸控友善的介面。

其他系列產品 Apple TV：搭載A17 Pro晶片，支援更個人化的Siri，以及支援Wi-Fi 7的Apple N1晶片。有傳言稱未來的Apple TV將內建FaceTime鏡頭，但目前尚不清楚下一代產品是否會配備此功能。 HomePod mini：搭載S9晶片或更新版本，支援更個人化的Siri、支援Wi-Fi 7的Apple N1晶片、音質提升、第二代超寬頻晶片，並可能推出紅色等新顏色選項。 HomePod：一款支援全新Siri的全新全尺寸HomePod。 Home Hub：全新智能家庭中樞，配備更個人化的Siri、6吋至7吋方形顯示器、A18晶片並支援Apple Intelligence、FaceTime等功能，可放置於桌面或壁掛安裝。