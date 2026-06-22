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科技
出版：2026-Jun-22 15:28
更新：2026-Jun-22 15:28

Nothing CMF Phone 3 Pro今年不會推出 受記憶體成本急升影響

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Nothing CMF Phone 3 Pro今年不會推出 受記憶體成本急升影響

Nothing CMF Phone 3 Pro今年不會推出 受記憶體成本急升影響

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去年4月 Nothing 推出入門級手機 CMF Phone 2 Pro 後，市場一直期待其後繼機型的消息。早前曾有傳聞指 CMF Phone 3 Pro 將會於今年第三季，即大約8至9月期間正式登場。不過期待這款平價新機的用家可能要調整期望了，因為 Nothing 聯合創辦人 Akis Evangelidis 日前已明確表示，品牌今年將不會推出任何 CMF 系列的新款手機。

CMF Phone 3 Pro原定今年9月登場

導致這款新機擱置發佈的主要原因，正是近期持續上漲的記憶體組件價格。CMF 作為 Nothing 旗下的親民定價品牌，產品向來依賴嚴格的成本控制來維持市場競爭力，因此這類入門級智能手機往往最容易受到硬件成本波動的直接影響。Akis Evangelidis 解釋指，在目前高企的記憶體價格環境下，開發團隊無法在符合 CMF 產品定價邏輯的前提下，打造出一款能為用家帶來顯著升級體驗的手機。與其推出一款因成本妥協而缺乏實質進步的迭代產品，官方寧願選擇暫停今年的新手機發布計劃。

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雖然今年無緣見到 CMF 的新款智能手機，但品牌的產品線發展並未因此停步。官方透露 CMF 團隊目前正在積極籌備多款全新科技產品，當中更包括品牌從未涉足的全新設備類別，預計稍後會陸續亮相。與此同時，Akis Evangelidis 亦向機迷透露了另一項消息，暗示 Nothing 主品牌很快就會有新款智能手機面世。至於這款神秘新機究竟是下一代旗艦 Nothing Phone (4) 還是其他全新系列，現階段仍有待官方作進一步公布。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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