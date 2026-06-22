Xiaomi Sound Play小米新出藍牙喇叭開箱實測　$269功能直逼高階款！

夏日舉行派對及戶外活動，點少得一個夠聲又輕便的喇叭播歌搞氣氛？小米延續德國紅點設計獎的Sound Party中型喇叭設計風格，推出一個迷你版Xiaomi Sound Play，輕巧機身加上動態燈光，只售$269定價性價比極高！

Xiaomi Sound Play喇叭只重415g，設有軟膠掛帶，手持亦輕巧方便。機上設有播放及音量鍵，機背亦有開關、連接等實體鍵，操作簡單直觀。機身採用編織物料，頂部設有透明無限反射鏡面燈效，底部則配備環繞環境燈光，外形靚仔吸睛。提供5種色彩效果及3種燈光模式，包括漣漪、節拍及常亮模式，更可根據音樂律動動態變化，提升聽歌氣氛。

18W強勁聲效

內置18W跑道型全頻揚聲器，結合內外雙被動式輻射器，高功率音效引擎令音量充足飽滿，而且音質比想像中更佳，低音算強亦沒有拆聲，播放流行曲至搖滾樂亦有力度。支援藍牙6.0，真無線立體聲技術可讓兩部裝置分別作為左右聲道，呈現真正的立體聲場，同時Auracast派對模式，可支援最多100個兼容喇叭同步播放，更為澎湃。

喇叭具備IP68防塵防水等級，可抵禦戶外環境中的沙塵雨水，並抵受在1.5公尺浸泡30分鐘。內置2600mAh電池，單次充電可提供長達14小時的播放時間，完整充電需2.5小時。內置咪高峰，連接智能手機可一鍵接聽來電，實現免提通話。雖然功能不算多，但基本用作播歌絕對勝任，未來更將推出綠色和白色選擇，紫色和黑色現已有售，建議零售價$269。