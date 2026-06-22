Logitech G新出抵玩電競組合！　千五有找G316X機械鍵盤＋G304X最輕量滑鼠

Logitech G推出推出全新G3系列電競鍵盤及滑鼠組合。

Logitech G推出兩款推出全新G3系列電競裝備，包括G316 X 8K熱插拔機械鍵盤與G304X SUPERLIGHT無線電競滑鼠，有齊高規格及客製化功能，各一千有找定價相當抵玩。兩款產品現已上市，在暑假前升級電競裝備，這套高性能高顏值的全新組合值得入手！

簡約客製化鍵盤 客製化鍵盤不需複雜設定及堆砌，Logitech G316X直接一步到位，緊湊98%鍵盤尺寸配置，提供段觸感軸（茶軸）與線性軸（紅軸）兩種手感選擇，鍵盤支援熱插拔軸體，相容市面上大多數標準十字軸鍵帽，可自由更換。採用多層Gasket結構，並首創無螺絲的「榫卯卡扣結構設計」，傳統工藝與現代科技的結合，令鍵盤每一層都能緊密貼合，有效過濾雜音。

顯示螢幕燈效 另一亮點是配備點陣式LED顯示螢幕與控制旋鈕，無需切換視窗，就能直覺調校音量，按實亦可以轉換不同設定如回報率、燈效強弱等，不需進入Logitech G HUB。鍵盤上有一條LIGHTSYNC RGB炫光燈效，效果選擇多，甚至可以在Logitech G HUB中作20多段每段自訂燈效色調，充滿電競氛圍感。 除了外觀工藝，內部性能亦強悍，支援高達8kHz回報率，0.125毫秒反應，比傳統鍵盤快上8倍，在追求極致操作的FPS或音樂遊戲中，能帶來更流暢、零延遲的敲擊反應，不過就不像高階型號可以自訂鍵盤及快速觸發。官方零售價$799，性價比極高。

超輕量滑鼠 這次新登場的G304X SUPERLIGHT入門級電競滑鼠，功能升級並維持極致輕量，打機及日常使用一樣有好手感！G304X保留最受歡迎的經典低平對稱「蛋型」外觀，不論是抓握、爬握還是指握都舒適，手感極佳。重量大幅度瘦身至59g，為官方首款低於60g的滑鼠產品，輕巧長時間使用手腕不累。搭載HERO 44K感應器，提供極其精準的追蹤和穩定操作。實試使用順滑靈活而且穩定，亦可在Logitech G HUB中進行個人化自訂調校。 升級USB-C快充與藍牙連線，亦支援使用上更多選擇，配合招牌LIGHTSPEED無線技術，延遲低到基本上與有線無異。滑鼠上特別設計半透明獨立區塊，並加入可自訂RGB燈效，續航力依然高達130小時以上，對比起市場上其他超輕量滑鼠為了減重而犧牲電池，G304X真正輕量但性能續航不妥協。