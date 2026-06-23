Samsung Galaxy S27 Pro規格疑流出　首獲防偷窺屏幕

Samsung預計將於2027年初發表全新Galaxy S27系列智能手機。近期市場傳出該系列將會調整產品線結構，並引入全新的Galaxy S27 Pro型號。據最新流出的消息顯示，這款新機不僅在機身尺寸上填補市場空缺，更有望獲下放目前僅見於頂配旗艦機型的獨家屏幕技術。

防止旁人偷窺

知名爆料人Digital Chat Station近日在微博上透露，Samsung目前正在為Galaxy S27 Pro 測試硬件級別的防窺屏幕功能。

這項名為Privacy Display的技術，最初由Galaxy S26 Ultra率先引入市場，系統透過物理層面限制屏幕的光線發射角度，有效隱藏畫面內容以防止旁人偷窺，從而保障用戶在公共場所處理敏感資訊時的隱私安全。若上述消息屬實，Galaxy S27 Pro將成為首款獲得這項硬件級防窺技術下放的非Ultra機型。