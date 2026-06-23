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科技
出版：2026-Jun-23 12:15
更新：2026-Jun-23 12:15

Samsung Galaxy S27 Pro規格疑流出　首獲防偷窺屏幕

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Samsung Galaxy S27 Pro

Samsung Galaxy S27 Pro

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Samsung預計將於2027年初發表全新Galaxy S27系列智能手機。近期市場傳出該系列將會調整產品線結構，並引入全新的Galaxy S27 Pro型號。據最新流出的消息顯示，這款新機不僅在機身尺寸上填補市場空缺，更有望獲下放目前僅見於頂配旗艦機型的獨家屏幕技術。

防止旁人偷窺

知名爆料人Digital Chat Station近日在微博上透露，Samsung目前正在為Galaxy S27 Pro 測試硬件級別的防窺屏幕功能。

這項名為Privacy Display的技術，最初由Galaxy S26 Ultra率先引入市場，系統透過物理層面限制屏幕的光線發射角度，有效隱藏畫面內容以防止旁人偷窺，從而保障用戶在公共場所處理敏感資訊時的隱私安全。若上述消息屬實，Galaxy S27 Pro將成為首款獲得這項硬件級防窺技術下放的非Ultra機型。

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內置5000mAh容量電池

除了防窺屏幕技術的應用，現時的傳聞亦涵蓋了Galaxy S27 Pro的其他核心硬件配置。據悉該機將配備6.47吋顯示屏，並內置5,000mAh容量電池以維持穩定的續航表現。

至於攝影效能方面，消息指新機將會搭載與Galaxy S27 Ultra相近的三鏡頭主相機模組，預計在主要鏡頭上維持高水準，但在遠攝鏡頭的傳感器配置上可能會作出調整，以明確區分兩款產品的市場定位。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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