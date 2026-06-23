Steam Machine主機正式開放預售　定價出爐香港有冇得賣？

機迷期待已久的Valve旗下全新迷你PC電腦主機Steam Machine終於正式公開預約登記渠道，同時亦揭曉了玩家們最關心的定價。銷售地區除了北美、英國、歐盟及澳洲設有獨立的預約名單外，日本、台灣及香港地區將會交由Komodo負責發售事宜，香港定價亦已公布！

頂配過萬售價

Steam Machine的512GB基本容量版本定價為$8788，不過這個價錢並未隨機附送最新的Steam Controller遊戲手柄；如果想要連同手柄一同入手，則可以選擇總價$9488。除了基本版外，主機亦備有2TB的大容量版本，單機售價為$11388，而連同手柄的套裝售價則高達$11988，但官網表示已售罄。這款高配版本更特別配備了搶眼的紅色織物材質以及實心胡桃木面版，極具質感。

為了杜絕炒買黃牛，Valve今次在歐美地區針對首批Steam Machine採取了相當嚴格的抽籤預約機制，需要隨機抽籤預約，不過香港就未見有此規定，可以直接在官網入手，6月25日前購買大約於6月30日付運。