專訪｜貿發局率本地初創團隊進軍巴黎VivaTech　香港科技館展示創科新機遇

貿發局今年帶領24間本地科技初創參與巴黎VivaTech 2026。

香港貿發局帶領本地初創參與歐洲最大型初創科技展會之一巴黎VivaTech，與4個合作夥伴包括香港科技園公司、理工大學、生產力促進局及科技大學，推動香港創科企業進軍歐洲市場。今次特別邀請香港貿易發展局助理總裁張詩慧、香港科技園公司策略伙伴及客戶管理總監溫寶玲、香港生產力促進局首席創新總監都永海及參展商之一Harmony Skytech總經理張國全進行專訪，講講今年出訪VivaTech的目標及挑戰。

延續往年佳績 張詩慧回顧去年貿發局首次參與VivaTech，當時帶領20間香港初創企業參展，整體成績理想，有初創於展會比賽獲獎及跟歐洲企業代表簽訂合作備忘錄，成功拓展歐洲業務。 香港創科發展重點領域包括人工智能、醫療健康科技、可持續發展同氣候科技，今年決定擴展香港科技館規模，參展企業增至24間，特別有兩間「創業快綫」優勝企業一同參與。作為特區政府2025年施政報告提出「經貿一站通」重點活動之一，升級成結合對外經貿、招商引資同企業出海支援策略平台，一方面幫助香港中小企同初創拓展海外市場；另一方面吸引海外企業來港投資同設立業務。

舉辦交流活動 今年貿發局更會在展會期間舉辦一連串活動，包括專題研討會、初創推介會同交流活動，協助香港初創探討未來發展趨勢及全球合作機遇。旗艦活動「從香港出發，引領下一波國際科技浪潮」專題研討會及交流酒會，由香港駐歐洲聯盟特派代表翁佩雯發表主題演講，邀請香港初創、業界人士同技術機構代表分享本地成功個案及市場對接經驗。 另外香港館內會舉辦3場投資推介會及3場專題研討會，除了讓香港初創向來自世界各地投資者展示創新方案同產品，另一方面邀請法國企業家分享於歐洲同香港拓展業務經驗，展示企業如何運用香港人工智能及學術優勢，加深歐洲業界及投資者對香港創科生態圈認識。展會後貿發局亦會透過其全球51個辦事處，持續深化與歐洲當地企業嘅聯繫，推進香港跟世界各地企業之間商業合作。

精選香港實力初創 生產力局首席創新總監都永海希望今次透過參與VivaTech，向世界展示來自香港的科技創新企業與技術實力，將香港創科故事帶到世界舞台；第二借助大型國際展會平台，協助企業接觸潛在客戶和合作夥伴，開拓海外市場。 今次生產力局在二三十間候選企業之中，挑選出4間企業代表香港參展，除了是香港註冊、有一定合作基礎，他特別重視企業是否能代表香港新興前沿技術方向，所處技術領域、成果前瞻性，以及對外展示香港創新能力，例如低空經濟、新材料、微電子等領域。

主打無人機技術的Harmony SkyTech，優勢除了有一整套完整技術及應用解決方案，國際標準適配與聯合研發亦拓展海外市場非常重要。「海外市場通常不只關心技術概念，重視可落地、可應用、可部署的整體能力。即使有內地技術同應用場景基礎，如果要進一步走向國際，就必須對接國際應用情境、國際規範同國際標準。」 與香港生產力局聯合研發令技術更能貼合國際要求，在國際市場建立更高可信度，技術應用有更好的參考案例和說服力，更可作為信用放大器，助企業證明技術除了在內地可用，在更國際化、多元化場景都具備應用潛力。

無人機應用潛力大 Harmony Skytech今次獲邀參展，張國全認為是一次展示實力的機會，為進一步出海，了解歐洲市場需求及建立海外商機重要一步。公司提供一套完整商業級無人機系統，包括飛機、停機坪、監控系統、無線遙控設備以至培訓配套等，絕對是一大優勢。 無人機屬敏感產品，部分國家對中國內地製造產品可能有保留，而香港在國際貿易、品牌形象同對外連接上有獨特優勢。同時借助「一帶一路」及歐洲展會機會，利用大灣區成熟供應鏈，於香港完成固定組裝、對接海外要求和進行部分系統層面調整，並與香港理工大學等合作研發，令產品更完善。

除了曝光品牌，張國全亦希望經VivaTech正式打開歐洲市場，了解歐洲國家對無人機產品需求和發展潛力。他認為歐洲市場非常大，而且應用面廣，特別在工廠巡檢、農業施肥噴藥、山火監察、公路巡查、邊界巡檢等場景，對商業級無人機有實際需求，有信心可進軍海外市場。

科技園全力支持 香港科技園公司作為本地重要的科技推手，園區內有不少具代表性的創科公司，包括人工智能、建築科技同綠色科技等。部分企業已經本地或海外獲得獎項，反映香港初創在技術成熟度、創新能力同商業化潛力方面具備一定實力，科技園提供相應內部培育加速計劃，以及出海支援，拓展更多可能性。 今次溫寶玲帶領園區初創參與VivaTech，由CEO、她本人同另外兩個團隊參與，雖然出訪團隊規模不算大，但科技園非常清楚每間公司需要，可安排精準配對投資者或合作夥伴。要在短短展期安排高密度會面，並確保有實際商機、合作機會、後續跟進方向，在「世界盃級別競爭」的VivaTech，香港企業必須有足夠實力及清晰定位才可突圍，絕對是團隊面對的一大挑戰。

科技園同時希望吸引世界各地企業進駐香港，形成雙向流動。她表示：「法國在地理同生態位置都是一個重要據點，可連接歐洲地區科技圈與參展者，吸引更多海外公司來港，令香港園區生態更加多元，本地公司能受惠於更多合作、技術交流同市場連結。現時園區已經有來自數十個國家或地區公司進駐，今次法國之行希望進一步擴大這個效果。」

去年香港科技館以「Hong Kong Tech」品牌打入VivaTech。