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科技
出版：2026-Jun-23 17:00
更新：2026-Jun-23 17:00

專訪｜貿發局率本地初創團隊進軍巴黎VivaTech　香港科技館展示創科新機遇

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貿發局今年帶領24間本地科技初創參與巴黎VivaTech 2026。

貿發局今年帶領24間本地科技初創參與巴黎VivaTech 2026。

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香港貿發局帶領本地初創參與歐洲最大型初創科技展會之一巴黎VivaTech，與4個合作夥伴包括香港科技園公司、理工大學、生產力促進局及科技大學，推動香港創科企業進軍歐洲市場。今次特別邀請香港貿易發展局助理總裁張詩慧、香港科技園公司策略伙伴及客戶管理總監溫寶玲、香港生產力促進局首席創新總監都永海及參展商之一Harmony Skytech總經理張國全進行專訪，講講今年出訪VivaTech的目標及挑戰。

香港貿易發展局助理總裁張詩慧對今年再次帶領香港初創赴巴黎VivaTech信心十足。 去年貿發局首次參與VivaTech成績亮麗。 今年香港科技館規模擴展至24間。

延續往年佳績

張詩慧回顧去年貿發局首次參與VivaTech，當時帶領20間香港初創企業參展，整體成績理想，有初創於展會比賽獲獎及跟歐洲企業代表簽訂合作備忘錄，成功拓展歐洲業務。

香港創科發展重點領域包括人工智能、醫療健康科技、可持續發展同氣候科技，今年決定擴展香港科技館規模，參展企業增至24間，特別有兩間「創業快綫」優勝企業一同參與。作為特區政府2025年施政報告提出「經貿一站通」重點活動之一，升級成結合對外經貿、招商引資同企業出海支援策略平台，一方面幫助香港中小企同初創拓展海外市場；另一方面吸引海外企業來港投資同設立業務。

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貿發局在展會期間舉辦活動包括投資推介會及專題研討會助初創面向海外。

貿發局在展會期間舉辦活動包括投資推介會及專題研討會助初創面向海外。

舉辦交流活動

今年貿發局更會在展會期間舉辦一連串活動，包括專題研討會、初創推介會同交流活動，協助香港初創探討未來發展趨勢及全球合作機遇。旗艦活動「從香港出發，引領下一波國際科技浪潮」專題研討會及交流酒會，由香港駐歐洲聯盟特派代表翁佩雯發表主題演講，邀請香港初創、業界人士同技術機構代表分享本地成功個案及市場對接經驗。

另外香港館內會舉辦3場投資推介會及3場專題研討會，除了讓香港初創向來自世界各地投資者展示創新方案同產品，另一方面邀請法國企業家分享於歐洲同香港拓展業務經驗，展示企業如何運用香港人工智能及學術優勢，加深歐洲業界及投資者對香港創科生態圈認識。展會後貿發局亦會透過其全球51個辦事處，持續深化與歐洲當地企業嘅聯繫，推進香港跟世界各地企業之間商業合作。

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生產力局首席創新總監都永海（右）協助本地初創在國際市場建立更高可信度。（吳康琦攝）

生產力局首席創新總監都永海（右）協助本地初創在國際市場建立更高可信度。（吳康琦攝）

精選香港實力初創

生產力局首席創新總監都永海希望今次透過參與VivaTech，向世界展示來自香港的科技創新企業與技術實力，將香港創科故事帶到世界舞台；第二借助大型國際展會平台，協助企業接觸潛在客戶和合作夥伴，開拓海外市場。

今次生產力局在二三十間候選企業之中，挑選出4間企業代表香港參展，除了是香港註冊、有一定合作基礎，他特別重視企業是否能代表香港新興前沿技術方向，所處技術領域、成果前瞻性，以及對外展示香港創新能力，例如低空經濟、新材料、微電子等領域。

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主打無人機技術的Harmony SkyTech，優勢除了有一整套完整技術及應用解決方案，國際標準適配與聯合研發亦拓展海外市場非常重要。「海外市場通常不只關心技術概念，重視可落地、可應用、可部署的整體能力。即使有內地技術同應用場景基礎，如果要進一步走向國際，就必須對接國際應用情境、國際規範同國際標準。」

與香港生產力局聯合研發令技術更能貼合國際要求，在國際市場建立更高可信度，技術應用有更好的參考案例和說服力，更可作為信用放大器，助企業證明技術除了在內地可用，在更國際化、多元化場景都具備應用潛力。

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Harmony Skytech總經理張國全認為香港無人機品牌有獨有優勢。（吳康琦攝） Harmony Skytech的無人機系統配套齊全。

無人機應用潛力大

Harmony Skytech今次獲邀參展，張國全認為是一次展示實力的機會，為進一步出海，了解歐洲市場需求及建立海外商機重要一步。公司提供一套完整商業級無人機系統，包括飛機、停機坪、監控系統、無線遙控設備以至培訓配套等，絕對是一大優勢。

無人機屬敏感產品，部分國家對中國內地製造產品可能有保留，而香港在國際貿易、品牌形象同對外連接上有獨特優勢。同時借助「一帶一路」及歐洲展會機會，利用大灣區成熟供應鏈，於香港完成固定組裝、對接海外要求和進行部分系統層面調整，並與香港理工大學等合作研發，令產品更完善。

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除了曝光品牌，張國全亦希望經VivaTech正式打開歐洲市場，了解歐洲國家對無人機產品需求和發展潛力。他認為歐洲市場非常大，而且應用面廣，特別在工廠巡檢、農業施肥噴藥、山火監察、公路巡查、邊界巡檢等場景，對商業級無人機有實際需求，有信心可進軍海外市場。

香港科技園公司策略伙伴及客戶管理總監溫寶玲表示園區有成熟配套及支持助初創出海。（吳康琦攝）

香港科技園公司策略伙伴及客戶管理總監溫寶玲表示園區有成熟配套及支持助初創出海。（吳康琦攝）

科技園全力支持

香港科技園公司作為本地重要的科技推手，園區內有不少具代表性的創科公司，包括人工智能、建築科技同綠色科技等。部分企業已經本地或海外獲得獎項，反映香港初創在技術成熟度、創新能力同商業化潛力方面具備一定實力，科技園提供相應內部培育加速計劃，以及出海支援，拓展更多可能性。

今次溫寶玲帶領園區初創參與VivaTech，由CEO、她本人同另外兩個團隊參與，雖然出訪團隊規模不算大，但科技園非常清楚每間公司需要，可安排精準配對投資者或合作夥伴。要在短短展期安排高密度會面，並確保有實際商機、合作機會、後續跟進方向，在「世界盃級別競爭」的VivaTech，香港企業必須有足夠實力及清晰定位才可突圍，絕對是團隊面對的一大挑戰。

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科技園同時希望吸引世界各地企業進駐香港，形成雙向流動。她表示：「法國在地理同生態位置都是一個重要據點，可連接歐洲地區科技圈與參展者，吸引更多海外公司來港，令香港園區生態更加多元，本地公司能受惠於更多合作、技術交流同市場連結。現時園區已經有來自數十個國家或地區公司進駐，今次法國之行希望進一步擴大這個效果。」

去年香港科技館以「Hong Kong Tech」品牌打入VivaTech。

去年香港科技館以「Hong Kong Tech」品牌打入VivaTech。

提升香港品牌辨識度

去年科技園參與VivaTech經驗，令今次於當地部分合作關係上已經有延續，例如與法國當地建築相關機構或企業談合作，可見參展並非一次性曝光，而是逐步建立網絡。代表團以「Hong Kong Tech」形象出現，溫寶玲更有一種代表香港出征的身份認同，相信整體品牌輸出有助提升國際辨識度。

科技園曾成功在新加坡建立品牌認知同信任網絡，今次法國之行目標亦希望令當地機構、協會、產業組織知道香港科技園實力，建立清晰國際形象。香港故事作為品牌資產，將香港的好故事帶出去，不只單純參展、賣產品，而是向國際市場證明清楚香港創科有國際競爭力，並有具實力、可全球競爭及值得合作的科技企業。

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