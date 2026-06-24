Meta推出自家AI智能眼鏡Meta Glasses　售價更抵玩仲有名人特別版

Meta之前與Ray-Ban及Oakley合作推出智能眼鏡，售價一直高企令入手門檻高，今次Meta自行與EssilorLuxottica集團合作，推出Meta Glasses。這款全新系列眼鏡融合了全球最暢銷的AI 眼鏡的所有技術和功能，造型更加大膽時尚，售價僅為299美元起（折合約2344港元）。

3款全新鏡框

Meta Glasses智能眼鏡系列包含3種鏡框款式，提供不同的輪廓，適合不同的臉型、心情和場合。Meta Adventurer為簡潔的長方形造型，永不過時又百搭，提供標準尺寸和大號兩種規格。

另一款為Meta Fury，方形鏡框輪廓似Ray-Ban Meta的Wayfarer，但就較為方正。最後一個系列更是與Kylie Jenner合作設計，採用流行的纖細橢圓形鏡框，靈感源自她的個人風格。Meta Glasses內建三向可調式鼻托，可搭配近視鏡鏡片，更有26款色彩和鏡片組合。