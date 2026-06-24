Meta推出自家AI智能眼鏡Meta Glasses　售價更抵玩仲有名人特別版

Meta之前與Ray-Ban及Oakley合作推出智能眼鏡，售價一直高企令入手門檻高，今次Meta自行與EssilorLuxottica集團合作，推出Meta Glasses。這款全新系列眼鏡融合了全球最暢銷的AI 眼鏡的所有技術和功能，造型更加大膽時尚，售價僅為299美元起（折合約2344港元）。
3款全新鏡框
Meta Glasses智能眼鏡系列包含3種鏡框款式，提供不同的輪廓，適合不同的臉型、心情和場合。Meta Adventurer為簡潔的長方形造型，永不過時又百搭，提供標準尺寸和大號兩種規格。
另一款為Meta Fury，方形鏡框輪廓似Ray-Ban Meta的Wayfarer，但就較為方正。最後一個系列更是與Kylie Jenner合作設計，採用流行的纖細橢圓形鏡框，靈感源自她的個人風格。Meta Glasses內建三向可調式鼻托，可搭配近視鏡鏡片，更有26款色彩和鏡片組合。
為日常生活而設計
眼鏡搭載Muse Spark驅動的Meta AI技術，可進行查詢及20種以上的語音即時翻譯，未來更推出更多新功能包括步行導航，更多翻譯語言包括日文、普通話及韓文等。鏡臂上設有專用操作按鈕可快速呼叫Meta AI或進行自訂，啟動各種個人化功能。
開放式揚聲器可播放歌曲及語音，以及具備風噪抑制技術的6個咪高峰進行收音，可進行通話、簡訊和語音控制，相機方面則有12MP 3K解像度鏡頭，更支援拍攝動態相片。電池續航力超過8小時，可折疊便攜式充電盒可提供長達40小時的額外續航力。Meta Glasses現已於美國開售，售價由$299至$399美元（折合約$2344至$3128港元）。