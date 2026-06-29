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科技
出版：2026-Jun-29 07:30
更新：2026-Jun-29 07:30

港大研究揭：每週一次間歇快步運動 減脂效果媲美三次訓練

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創科誌by HKU RISE keyframe 24JUN
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肥胖是一種由脂肪過度積聚引發的慢性疾病，其中以腹部位置為主的中央型肥胖，更會導致心血管疾病、代謝失調，甚至死亡的風險增加。恆常運動一向被視為控制體重及改善健康的關鍵，但對不少忙於工作與生活的都市人而言，要維持固定而頻密的運動習慣，往往甚具挑戰。

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）公共衞生學院研究團隊最新研究發現，在每周總運動時數相同的情況下，只需將間歇快步運動集中於每周進行一次，也能顯著減少體脂及改善心肺功能，效果與傳統建議的每周三次訓練相當，為時間有限人士提供更靈活的運動選擇。

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該項研究由港大醫學院公共衞生學院運動學分部主任兼教授蕭明輝教授（中）領導。

打破運動頻率限制　回應都市生活節奏

傳統建議每周數次進行中等至高強度運動，以達致理想健康效果。然而現實中，都市人往往受工作、學業及家庭等責任限制運動時間，令人難以持續遵循建議。港大醫學院公共衞生學院運動學分部主任兼教授蕭明輝教授指出，間歇訓練透過高低強度交替進行，能有效提升代謝並減少內臟脂肪，但現行每周三次的訓練頻率對不少人而言存在困難。因此，探索更具彈性的運動模式，對提升公眾參與運動的可行性至關重要。

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隨機對照研究  驗證不同頻率成效

為了以一個具科學依據去驗證比較不同運動頻率的實際效果，蕭明輝教授的團隊於2021年至2024年間進行一項嚴謹的測試，招募315名18歲或以上、超重且患有中央肥胖的華人，分為三組（包括每周一次間歇訓練組、每周三次間歇訓練組及對照組）。在為期四個月的研究期間，對照組每兩周參加一次2.5小時的健康教育課程；另外兩個間歇訓練組則每周進行合共75分鐘的間歇訓練，參加者會被安排一次完成或分三次進行。

研究團隊分別於介入前、第16周及第32周透過雙能量X光吸收儀評估體脂變化，以評估運動頻率對減脂成效的影響。

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關鍵在於「總運動時數」而非次數

研究結果顯示，影響減脂成效的關鍵因素是「總運動時數」，而非頻率。無論是每周集中進行一次，或分三次進行間歇訓練，參與者在全身脂肪量、體脂率、腰圍及心肺功能等指標均呈相近的改善幅度，兩個訓練組的整體表現均顯著優勝於對照組，顯示只要維持足夠運動總量，即使減少次數，仍可達到理想健康效益。

為「時間不足」人士提供可行方案  效益更獲國際認證

過往不乏研究提出，每周將運動集中於僅一兩天進行的「周末戰士」運動模式對健康具正面效果，但針對間歇訓練的相關科學證據相對有限。今次港大的首創性研究以嚴謹的隨機對照設計，顯示每周一次的間歇快步運動，同樣具備顯著減脂與心肺改善效果，為肥胖人士提供另類運動治療方案。相關成果已於國際期刊《自然通訊》發表，不但為運動科學提供重要實證基礎，更為公共健康策略帶來新啟示。

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兼顧安全與個人化　推動普及應用

研究團隊強調，雖然每周三次間歇訓練仍是目前常見建議，但對於難以固定運動時間的人士而言，每週一次的間歇訓練可作為更具彈性的替代方案，有助提升長期遵從性。不過，蕭教授提醒，患有慢性病或體能較弱人士，在進行相關訓練前應諮詢醫生意見，並採取循序漸進的方式，以減低運動風險。

專欄：港大「港創未來」
簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。

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