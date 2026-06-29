港大研究揭：每週一次間歇快步運動 減脂效果媲美三次訓練

肥胖是一種由脂肪過度積聚引發的慢性疾病，其中以腹部位置為主的中央型肥胖，更會導致心血管疾病、代謝失調，甚至死亡的風險增加。恆常運動一向被視為控制體重及改善健康的關鍵，但對不少忙於工作與生活的都市人而言，要維持固定而頻密的運動習慣，往往甚具挑戰。 香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）公共衞生學院研究團隊最新研究發現，在每周總運動時數相同的情況下，只需將間歇快步運動集中於每周進行一次，也能顯著減少體脂及改善心肺功能，效果與傳統建議的每周三次訓練相當，為時間有限人士提供更靈活的運動選擇。

打破運動頻率限制 回應都市生活節奏 傳統建議每周數次進行中等至高強度運動，以達致理想健康效果。然而現實中，都市人往往受工作、學業及家庭等責任限制運動時間，令人難以持續遵循建議。港大醫學院公共衞生學院運動學分部主任兼教授蕭明輝教授指出，間歇訓練透過高低強度交替進行，能有效提升代謝並減少內臟脂肪，但現行每周三次的訓練頻率對不少人而言存在困難。因此，探索更具彈性的運動模式，對提升公眾參與運動的可行性至關重要。

隨機對照研究 驗證不同頻率成效 為了以一個具科學依據去驗證比較不同運動頻率的實際效果，蕭明輝教授的團隊於2021年至2024年間進行一項嚴謹的測試，招募315名18歲或以上、超重且患有中央肥胖的華人，分為三組（包括每周一次間歇訓練組、每周三次間歇訓練組及對照組）。在為期四個月的研究期間，對照組每兩周參加一次2.5小時的健康教育課程；另外兩個間歇訓練組則每周進行合共75分鐘的間歇訓練，參加者會被安排一次完成或分三次進行。 研究團隊分別於介入前、第16周及第32周透過雙能量X光吸收儀評估體脂變化，以評估運動頻率對減脂成效的影響。

關鍵在於「總運動時數」而非次數 研究結果顯示，影響減脂成效的關鍵因素是「總運動時數」，而非頻率。無論是每周集中進行一次，或分三次進行間歇訓練，參與者在全身脂肪量、體脂率、腰圍及心肺功能等指標均呈相近的改善幅度，兩個訓練組的整體表現均顯著優勝於對照組，顯示只要維持足夠運動總量，即使減少次數，仍可達到理想健康效益。 為「時間不足」人士提供可行方案 效益更獲國際認證 過往不乏研究提出，每周將運動集中於僅一兩天進行的「周末戰士」運動模式對健康具正面效果，但針對間歇訓練的相關科學證據相對有限。今次港大的首創性研究以嚴謹的隨機對照設計，顯示每周一次的間歇快步運動，同樣具備顯著減脂與心肺改善效果，為肥胖人士提供另類運動治療方案。相關成果已於國際期刊《自然通訊》發表，不但為運動科學提供重要實證基礎，更為公共健康策略帶來新啟示。

兼顧安全與個人化 推動普及應用 研究團隊強調，雖然每周三次間歇訓練仍是目前常見建議，但對於難以固定運動時間的人士而言，每週一次的間歇訓練可作為更具彈性的替代方案，有助提升長期遵從性。不過，蕭教授提醒，患有慢性病或體能較弱人士，在進行相關訓練前應諮詢醫生意見，並採取循序漸進的方式，以減低運動風險。