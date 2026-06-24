Linksys Pinnacle 2.0 Wi-Fi 7路由器上市　抵玩價享超簡單設定＋高規格網絡安全

家庭及小型辦公室網絡連接裝置品牌Linksys推出全新Linksys Pinnacle 2.0 Mesh Wi-Fi 7系統，並於網上行獨家銷售，為家庭用戶帶來更簡單、更安全的網絡連接體驗，同時全面保障個人資料私隱。

超簡單設定

Pinnacle 2.0路由器設計簡潔，使用體驗亦保持簡單直接，採用雙頻Wi-Fi 7（BE5000）技術，備有2.5G WAN及3個2.5G LAN埠，可覆蓋約2200呎面積。以「即時連接、簡易管理、私隱優先」為設計理念，毋須強制建立帳戶、下載流動應用程式或提交個人資料，即可輕鬆設定及管理家居網絡，一掃QR碼，登入瀏覽器網絡管理平台LinksysNOW，即可隨時管理網絡設定，同時享有更高層次的私隱保障與安全防護。

全新設計的介面使用更安全的平台，配備多項以簡化操作及提升安全性的功能，例如Instant-Pair可讓用戶一鍵新增Mesh節點；Instant-Safety透過阻擋成人內容、非法網站及已知惡意網頁，提供更安全的上網環境；而Instant-Privacy則可限制新裝置接入網絡，進一步提升網絡安全性，防止未經授權的連線存取；還可以暫停Wi-Fi連線、建立訪客網絡等。所有功能均可透過家居網絡內任何瀏覽器直接存取，亦可於路由器介面上操作，毋須依賴第三方應用程式。