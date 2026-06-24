Linksys Pinnacle 2.0 Wi-Fi 7路由器上市　抵玩價享超簡單設定＋高規格網絡安全

家庭及小型辦公室網絡連接裝置品牌Linksys推出全新Linksys Pinnacle 2.0 Mesh Wi-Fi 7系統，並於網上行獨家銷售，為家庭用戶帶來更簡單、更安全的網絡連接體驗，同時全面保障個人資料私隱。
超簡單設定
Pinnacle 2.0路由器設計簡潔，使用體驗亦保持簡單直接，採用雙頻Wi-Fi 7（BE5000）技術，備有2.5G WAN及3個2.5G LAN埠，可覆蓋約2200呎面積。以「即時連接、簡易管理、私隱優先」為設計理念，毋須強制建立帳戶、下載流動應用程式或提交個人資料，即可輕鬆設定及管理家居網絡，一掃QR碼，登入瀏覽器網絡管理平台LinksysNOW，即可隨時管理網絡設定，同時享有更高層次的私隱保障與安全防護。
全新設計的介面使用更安全的平台，配備多項以簡化操作及提升安全性的功能，例如Instant-Pair可讓用戶一鍵新增Mesh節點；Instant-Safety透過阻擋成人內容、非法網站及已知惡意網頁，提供更安全的上網環境；而Instant-Privacy則可限制新裝置接入網絡，進一步提升網絡安全性，防止未經授權的連線存取；還可以暫停Wi-Fi連線、建立訪客網絡等。所有功能均可透過家居網絡內任何瀏覽器直接存取，亦可於路由器介面上操作，毋須依賴第三方應用程式。
限時月費優惠
Linksys堅持以私隱保障為產品設計核心，不會追蹤用戶的瀏覽活動、不會利用客戶數據作廣告投放用途，亦不會收集或使用相關數據訓練人工智能模型，讓用戶能安心享受數碼生活，並全面掌控個人資料私隱。
由即日起至2026年8月31日，網上行指定客戶可享限時優惠，以每月$88優惠月費升級至2500M 家居寬頻連Linksys Pinnacle 2.0（1件裝）家居Wi-Fi服務。
另一款全新旗艦級三頻Wi-Fi 7 Mesh系統Linksys Velop Pro 7 10G更為強大，配備專用10 Gigabit網絡埠，可建立更快更廣的網絡。網上行亦同步推出限時推廣優惠，網上行客戶只需每月$168，即可升級至Linksys Velop Pro 7 10G（2件裝）家居Wi-Fi服務。