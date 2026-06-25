Tesla開放Grok AI智能助手功能　實試譚仔口音仲有大癲模式？（有片）

Tesla自家AI Grok向來爭議性十足，今次Tesla OTA更新功能引全新Grok智能助手，最大用途除了可以進行語音操控導航，最搞笑是內置一系列新奇有趣模式，更可以開放18禁模式，與Grok進行激情對話！今次測試這個新功能，看看是否真的實用。
自然語音對答
Tesla中的Grok智能助手，主要帶來更直觀的語音互動，包括可進行多目的地行程規劃、查詢附近地點、解釋車輛提示等，但就不能直接打開app或進行提醒等。車主只需長按方向盤語音按鍵或於中控螢幕開啟功能，或以「Hey Grok」呼喚即可使用。實試反應快，亦聽得懂目的地先後次序進行導航，建議內容亦準確有細節。
智能語音聊天內置5種男女聲線，可按個人喜好挑選，可調整回應語氣及思考模式，令互動更貼合個人需求，而且支援廣東話、英語、普通話及多國語言，所以Grok不時會突然轉台，講帶鄉音的譚仔話、泰文、韓文等，只要再次提醒便可即時切換。對答似真人自然，如果使用兒童模式，語氣會變得溫柔；勵志模式語氣更重，不像一般AI助理般機械式及生硬。
瘋狂成人模式
Grok預設有9種不同模式，包括助理、語言導師、「治療師」、說書人、兒童故事時間、兒童知識問答遊戲、冥想、Grok「醫生」及陰謀。當中以助理最為全面及正路，由基本的天氣、時事至導航都可查詢，資訊亦夠新；「治療師」及Grok「醫生」則可提供心理及生理健康建議，不過Grok亦表明只能作為參考；說書人可說故事及唸唐詩，陰謀可說是亂噏一通，內容沒太大意義，純粹搞笑。
如果沒有兒童乘客，更可以開啟NSFW（Not Safe For Work）成人模式，將會新增18+的勵志、性感、精神失常、浪漫、能言善辨5個模式。雖然同樣可以發問正常問題，例如進行導航及餐廳建議，不過對答內容更加鹹濕露骨，尤其「精神失常」模式會失控地加插大量粗口，相當兒童不宜，又好笑又激氣。實際對話尺度瘋狂，不能出街，車主不妨自己試試。
Tesla全系列價格一覽
現時電動車已沒有一換一優惠，Tesla最新連稅價格如下：
Model 3 Premium後輪驅動 $356826
Model 3 Premium長續航全輪驅動 $390306
Model 3 Performance $442033
Model Y Premium後輪驅動 $413407
Model Y Premium長續航全輪驅動 $497070（6月26日後更新）
Model Y L Premium全輪驅動 $499978