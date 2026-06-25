Tesla開放Grok AI智能助手功能　實試譚仔口音仲有大癲模式？（有片）

Tesla自家AI Grok向來爭議性十足，今次Tesla OTA更新功能引全新Grok智能助手，最大用途除了可以進行語音操控導航，最搞笑是內置一系列新奇有趣模式，更可以開放18禁模式，與Grok進行激情對話！今次測試這個新功能，看看是否真的實用。

自然語音對答

Tesla中的Grok智能助手，主要帶來更直觀的語音互動，包括可進行多目的地行程規劃、查詢附近地點、解釋車輛提示等，但就不能直接打開app或進行提醒等。車主只需長按方向盤語音按鍵或於中控螢幕開啟功能，或以「Hey Grok」呼喚即可使用。實試反應快，亦聽得懂目的地先後次序進行導航，建議內容亦準確有細節。

智能語音聊天內置5種男女聲線，可按個人喜好挑選，可調整回應語氣及思考模式，令互動更貼合個人需求，而且支援廣東話、英語、普通話及多國語言，所以Grok不時會突然轉台，講帶鄉音的譚仔話、泰文、韓文等，只要再次提醒便可即時切換。對答似真人自然，如果使用兒童模式，語氣會變得溫柔；勵志模式語氣更重，不像一般AI助理般機械式及生硬。