Nothing Phone (4b) 預告片面世 雙鏡頭配置7月7日發表（有片）

繼早前釋出一系列設計草圖後，Nothing 官方終於全面公開了旗下全新入門級智能手機 Nothing Phone (4b) 的最終外觀設計。據 Nothing 在X 發布的預告影片，這款即將推出的新手機展示了淺藍色的機身配色，並確定了新系列的設計走向。
機背設計方面，Nothing Phone (4b) 搭載雙主鏡頭模組，並將其安置在一個大型長方形相機島之內。該模組的右側設有一條垂直的 LED 燈帶，整體佈局與早前推出的 Phone (4a) 互相呼應。
藥丸狀開孔容納閃光燈及自動對焦感測器
同時，相機島旁設有一個獨立的藥丸狀開孔，預計用於容納 LED 閃光燈及自動對焦感測器。相機區域加入了獨特的紋理表面處理，並保留了 Nothing 品牌標誌性的設計元素，配合全黑色的機身實體按鍵，令外觀的層次感更為鮮明。
至於螢幕部分，Nothing Phone (4b) 採用了中置打孔屏設計以配置前置自拍鏡頭。從現有畫面可見，螢幕四周的邊框相對較闊，而底部下巴位置的邊框厚度亦較其餘三邊明顯。在硬件規格與發佈資訊方面，預料 Nothing Phone (4b) 將配備 Snapdragon 6 Gen 4 晶片組，並已排定於 7 月 7 日在印度及部分國際市場正式發表。
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Phone (4b).— Nothing (@nothing) June 25, 2026
7 July, 11:00 BST. pic.twitter.com/ksHy9hTM1x