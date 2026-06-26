Nothing Phone (4b) 預告片面世 雙鏡頭配置7月7日發表（有片）

繼早前釋出一系列設計草圖後，Nothing 官方終於全面公開了旗下全新入門級智能手機 Nothing Phone (4b) 的最終外觀設計。據 Nothing 在X 發布的預告影片，這款即將推出的新手機展示了淺藍色的機身配色，並確定了新系列的設計走向。

機背設計方面，Nothing Phone (4b) 搭載雙主鏡頭模組，並將其安置在一個大型長方形相機島之內。該模組的右側設有一條垂直的 LED 燈帶，整體佈局與早前推出的 Phone (4a) 互相呼應。