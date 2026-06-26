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科技
出版：2026-Jun-26 12:00
更新：2026-Jun-26 12:00

Nothing Phone (4b) 預告片面世 雙鏡頭配置7月7日發表（有片）

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Nothing Phone (4b) 預告片面世 雙鏡頭配置7月7日發表

Nothing Phone (4b) 預告片面世 雙鏡頭配置7月7日發表

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繼早前釋出一系列設計草圖後，Nothing 官方終於全面公開了旗下全新入門級智能手機 Nothing Phone (4b) 的最終外觀設計。據 Nothing 在X 發布的預告影片，這款即將推出的新手機展示了淺藍色的機身配色，並確定了新系列的設計走向。

機背設計方面，Nothing Phone (4b) 搭載雙主鏡頭模組，並將其安置在一個大型長方形相機島之內。該模組的右側設有一條垂直的 LED 燈帶，整體佈局與早前推出的 Phone (4a) 互相呼應。

Nothing Phone (4b) 於 7 月 7 日在印度及部分國際市場正式發表 Nothing Phone (4b) 搭載雙主鏡頭模組，並將其安置在一個大型長方形相機島之內 Nothing Phone (4b) 保留了 Nothing 品牌標誌性的設計元素，配合全黑色的機身實體按鍵

藥丸狀開孔容納閃光燈及自動對焦感測器

同時，相機島旁設有一個獨立的藥丸狀開孔，預計用於容納 LED 閃光燈及自動對焦感測器。相機區域加入了獨特的紋理表面處理，並保留了 Nothing 品牌標誌性的設計元素，配合全黑色的機身實體按鍵，令外觀的層次感更為鮮明。

至於螢幕部分，Nothing Phone (4b) 採用了中置打孔屏設計以配置前置自拍鏡頭。從現有畫面可見，螢幕四周的邊框相對較闊，而底部下巴位置的邊框厚度亦較其餘三邊明顯。在硬件規格與發佈資訊方面，預料 Nothing Phone (4b) 將配備 Snapdragon 6 Gen 4 晶片組，並已排定於 7 月 7 日在印度及部分國際市場正式發表。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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