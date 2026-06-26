Apple產品無預警加價！　iPad、MacBook新售價一覽

Apple無預警大幅上調旗下多款產品的價格，線上商店在短暫下線後重新上線，並顯示一系列產品價格已進行調整，多款產品受影響，當中包括多款MacBook、iPad、Mac Studio等，iPhone、Apple Watch、AirPods等則暫未受影響，其中以Mac mini的加幅最為誇張，漲幅超過四成，iPad Air亦高達三成。HomePod和Apple TV均在本次的加價名單內，而且加幅同樣相當顯著，Apple TV加幅達五成！
受影響產品與新定價
iPad 11 Wi-Fi：原價$2799起，加價至$3599起
iPad Mini 128GB Wi-Fi：原價$3799起，加價至$4599起
iPad Air M4 11吋 128GB Wi-Fi：原價$4599起，加價至$5999起
iPad Air M4 13吋 128GB Wi-Fi：原價$6299起，加價至$7499起
iPad Pro M5 11吋 256GB Wi-Fi：原價$7999起，加價至$9499起
iPad Pro M5 13吋 256GB Wi-Fi：原價$10499起，加價至$11999起
MacBook Neo 256GB：原價$4799起，加價至$5499起
MacBook Air M5 13吋 8+256GB：原價$8999起，加價至$10499起
MacBook Air M5 15吋 16+256GB：原價$10499起，加價至$11999起
MacBook Pro M5 14吋 16+1TB：原價$13499起，加價至$15999起
Mac mini M4 16+256GB：原價$4599起，加價至$6499起
iMac M4 16+256GB：原價$9999起，加價至$11499起
HomePod mini：原價$749，加價至$999
HomePod 2：原價$2299，加價至$2699
Apple TV 4K Wi-Fi：原價$1049，加價至$1599