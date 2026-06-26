HONOR Magic V6旗艦摺機實試　$13999機價值唔值得升級？

HONOR Magic V6上市，今代售價達$13999但都換來不少新升級。

HONOR Magic V6正式在香港上架，近日手機平板全部加價，這款旗艦級摺疊手機來到第六代，繼續以超纖薄機身設計、電池續航表現、提高抗摔耐用度，以及跨智能生態系統傳輸，革新新一代摺疊手機使用體驗。但換來高達$13999售價，跟上代有甚麼分別，又值不值得入手？

全新HONOR黑鑽屏幕 HONOR Magic V6今代最大賣點是沿用極致輕薄機身設計，白色機型摺疊時厚度僅約8.75mm，展開後更薄至4.0mm，機身重量僅約219g，其他配色略厚一點，實試量度為8.9mm及4.2mm，今代鏡頭模組明顯更薄，令重量分布更好。 使用摺機最怕是屏幕及鉸鏈脆弱，今代配備10倍耐摔HONOR黑鑽屏幕，結合納米防刮技術及多達5,600層氮化矽塗層，顯著提升耐用度與抗磨損能力，亦有效降低屏幕反光。對比上代的圓角屏幕，今代為全平設計，視覺更加利落。內屏7.95吋，外屏亦略為增加至6.52吋，達6000nits峰值亮度。

內屏則採用UTG柔性玻璃，摺痕在黑屏時仍會看到，不過打開時亦算淺。配備6.52吋外屏及7.95吋內摺疊屏，兩塊屏幕均高亮流暢，睇片、打機時特別爽快，而且有齊HONOR的護眼技術，觀看清晰而舒適，絕對是摺機大屏優勢。 機身結構方面搭載新一代HONOR魯班盾構鋼鉸鏈，採用高達2,800 MPa的頂級抗拉強度材料，配合AI輔助的仿生緩衝結構，提升日常防跌及耐磨表現。打開時可感到有彈弓般的拉力，一定角度就會自動合上，更升級IP68及IP69抗水防塵認證，不怕一跌即爛或濕水壞機。

超大電池持久續航 今代最有感升級為6660mAh矽碳負極電池，為全港摺疊手機的最大電池容量。電池矽含量約 25%，能量密度達921Wh/L，在不增加機身厚度與重量的前提下，續航力更長，不停打開合上、影相、打機、睇片都得，不過溫度亦有略為發熱。充電速度亦比上代加快，支援80W有線及66W無線HONOR SuperCharge超級快充。 晶片升級Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，並配備LPDDR5X RAM及UFS 4.1儲存規格，全棧Vulkan圖像引擎，支援主流高負載遊戲的120FPS高幀率體驗。 全新MagicOS新增AI Meeting Agent，預載Google Gemini輕摺疊機身動作，即可快速召喚Gemini AI智能助手；另亦支援一摺分屏功能，讓用戶只需透過簡單摺疊動作，即可啟動雙分割屏幕模式。

相機演算升級 Magic V6相機反而未有太大改動，鏡頭配置跟上代一樣是6400萬像素潛望式長焦鏡、5000萬像素超廣角鏡頭及5,000 萬像素廣角主鏡頭，不過在影像防手震與底層AI演算法進行了升級，包括CIPA 6.5級防震能力及AI色彩引擎，還原更真實清晰的影像。

HONOR Magic V6售價$13999起。