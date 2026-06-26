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科技
出版：2026-Jun-26 14:04
更新：2026-Jun-26 14:04

HONOR Magic V6旗艦摺機實試　$13999機價值唔值得升級？

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HONOR Magic V6上市，今代售價達$13999但都換來不少新升級。

HONOR Magic V6上市，今代售價達$13999但都換來不少新升級。

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HONOR Magic V6正式在香港上架，近日手機平板全部加價，這款旗艦級摺疊手機來到第六代，繼續以超纖薄機身設計、電池續航表現、提高抗摔耐用度，以及跨智能生態系統傳輸，革新新一代摺疊手機使用體驗。但換來高達$13999售價，跟上代有甚麼分別，又值不值得入手？

HONOR Magic V6在外觀上與上代不算太大分別。 HONOR Magic V6採用全新環保物料，帶有絨面般質感。 HONOR Magic V6內屏幕達7.95吋，用上UTG柔性玻璃。 HONOR Magic V6展開厚度約4.2mm。 HONOR Magic V6摺起厚度為8.9mm。 HONOR Magic V6連同鏡頭厚度約9.6mm。 HONOR Magic V6黑屏下摺痕亦明顯。 HONOR Magic V6（下）與上代鉸鏈設計相似。 HONOR Magic V6改用全平屏幕。 HONOR Magic V6（左）更為纖薄。 HONOR Magic V6帶來內外屏幕升級。

全新HONOR黑鑽屏幕

HONOR Magic V6今代最大賣點是沿用極致輕薄機身設計，白色機型摺疊時厚度僅約8.75mm，展開後更薄至4.0mm，機身重量僅約219g，其他配色略厚一點，實試量度為8.9mm及4.2mm，今代鏡頭模組明顯更薄，令重量分布更好。

使用摺機最怕是屏幕及鉸鏈脆弱，今代配備10倍耐摔HONOR黑鑽屏幕，結合納米防刮技術及多達5,600層氮化矽塗層，顯著提升耐用度與抗磨損能力，亦有效降低屏幕反光。對比上代的圓角屏幕，今代為全平設計，視覺更加利落。內屏7.95吋，外屏亦略為增加至6.52吋，達6000nits峰值亮度。

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內屏則採用UTG柔性玻璃，摺痕在黑屏時仍會看到，不過打開時亦算淺。配備6.52吋外屏及7.95吋內摺疊屏，兩塊屏幕均高亮流暢，睇片、打機時特別爽快，而且有齊HONOR的護眼技術，觀看清晰而舒適，絕對是摺機大屏優勢。

機身結構方面搭載新一代HONOR魯班盾構鋼鉸鏈，採用高達2,800 MPa的頂級抗拉強度材料，配合AI輔助的仿生緩衝結構，提升日常防跌及耐磨表現。打開時可感到有彈弓般的拉力，一定角度就會自動合上，更升級IP68及IP69抗水防塵認證，不怕一跌即爛或濕水壞機。

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HONOR Magic V6續航力大幅增加。 HONOR Magic V6充滿電預計可用超過20小時。 HONOR Magic V6全屏幕打機流暢清晰。 HONOR Magic V6新增一摺AI功能，可啟用Gemini助理。 HONOR Magic V6摺機可作分屏多工、鍵盤用法。 Magic16

超大電池持久續航

今代最有感升級為6660mAh矽碳負極電池，為全港摺疊手機的最大電池容量。電池矽含量約 25%，能量密度達921Wh/L，在不增加機身厚度與重量的前提下，續航力更長，不停打開合上、影相、打機、睇片都得，不過溫度亦有略為發熱。充電速度亦比上代加快，支援80W有線及66W無線HONOR SuperCharge超級快充。

晶片升級Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，並配備LPDDR5X RAM及UFS 4.1儲存規格，全棧Vulkan圖像引擎，支援主流高負載遊戲的120FPS高幀率體驗。 全新MagicOS新增AI Meeting Agent，預載Google Gemini輕摺疊機身動作，即可快速召喚Gemini AI智能助手；另亦支援一摺分屏功能，讓用戶只需透過簡單摺疊動作，即可啟動雙分割屏幕模式。

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HONOR Magic V6（右）與上代相機相同。 HONOR Magic V6 6X 140mm試相。 HONOR Magic V6 10X 233mm試相。 HONOR Magic V6 1X 23mm試相。 HONOR Magic V6 100X 2333mm試相。 HONOR Magic V6人像試相。

相機演算升級

Magic V6相機反而未有太大改動，鏡頭配置跟上代一樣是6400萬像素潛望式長焦鏡、5000萬像素超廣角鏡頭及5,000 萬像素廣角主鏡頭，不過在影像防手震與底層AI演算法進行了升級，包括CIPA 6.5級防震能力及AI色彩引擎，還原更真實清晰的影像。

HONOR Magic V6售價$13999起。

HONOR Magic V6售價$13999起。

限時開售禮遇

HONOR Magic V6提供兩個版本，16GB + 512GB版本備有旭日金、雪域白及絨黑色3款配色，建議零售價為$13999；另設16GB + 1TB版本，備有赤兔紅、旭日金、雪域白及絨黑色4款配色，建議零售價為$15699。

即日起至7月31日期間，凡購買HONOR Magic V6 ，512GB可免費升級及送HONOR CHOICE Earbuds S8，亦可選擇HONOR CHOICE投影機Air Pro，另包HONOR機身屏幕意外寶一年及4次免費貼膜服務。

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