Google Finance新推獨立app　提供即時金融財經資訊、AI查詢工具（內附下載連結）

Google Finance網頁版迎來了重大升級，提供更多新功能，更推出全新獨立的Android應用程式，為用戶提供專屬的金融財經資訊服務，Google亦確認未來將推出適用於iOS裝置的Google Finance應用程式。Android用戶可以 按此下載 app。

新app及網頁體驗

Google Finance的獨立Android應用程式已正式上線，為Android用戶提供更專注、便捷的金融市場即時數據、即時財經新聞資訊及投資組合管理工具等。

網頁版體驗也迎來了重大升級，一項深度融合AI功能、先前處於測試階段的改版設計現已正式上線。升級後的投資組合功能將所有投資匯總至統一的儀表板，並提供詳細的績效數據及資產配置分析。用家可以透過上傳​​包含持倉詳情的CSV或PDF檔案來建立投資組合，也可以直接向聊天機器人描述資產狀況來完成設定。