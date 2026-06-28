Nothing Phone (4b) 規格曝光 6.7 AMOLED螢幕配搭5400mAh電池

Nothing 昨日正式公開全新「b」系列首款作品 Phone (4b) 的機身設計，並確認新機將於7月7日正式發表。雖然官方目前尚未公佈詳細的硬體配置，但近日網上已流出這款新機的大部分核心規格數據，讓外界能夠提前了解其市場定位。

據最新流出的消息指出，Nothing Phone (4b) 將採用一塊 6.7 吋 AMOLED 螢幕，並支援 120Hz 螢幕更新率。在核心運算效能方面，早前 Geekbench 跑分資料庫的數據與爆料內容吻合，顯示該機將採用 Snapdragon 6 Gen 4 處理器。此外，新機預計會內建高達 5,400mAh 容量電池，預期在日常使用下能提供穩定的續航表現。