Samsung Galaxy A27 美國7月14日發售 定價較上代高出50美元

Samsung 剛於美國市場發表全新入門至中階級別手機 Galaxy A27。這款新機將於7 月14 日正式在美國開賣，首批僅提供 6GB RAM + 128GB ROM 單一容量版本，機身顏色亦只有黑色選擇，官方建議零售價定為349.99美元（約2,749港元）。相比起上一代 Galaxy A26，新機的定價提高了50美元（約392港元）。

Galaxy A37規格更全面？

更值得留意的是，Galaxy A27 的定價策略在現時的美國市場顯得頗為尷尬，因為其售價甚至高於定位更高階的 Galaxy A37。目前在 Samsung 美國官方網站上，配備相同 6GB RAM + 128GB ROM 基礎版本的 Galaxy A37 正在調整價格。該款手機原價為 449.99 美元，但現時在無需任何 Trade-in 舊機回收的條件下，實際入手價只需 329.99 美元，並且提供 Awesome Lavender 薰衣草紫及 Awesome Charcoal 炭黑兩款顏色選擇。這意味著消費者現時購買整體規格更全面的 Galaxy A37，花費反而比即將上市的 Galaxy A27 還要少 20 美元。