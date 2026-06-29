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科技
出版：2026-Jun-29 07:00
更新：2026-Jun-29 07:00

Samsung Galaxy A27 美國7月14日發售 定價較上代高出50美元

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Samsung Galaxy A27 美國7月14日發售 定價較上代高出50美元

Samsung Galaxy A27 美國7月14日發售 定價較上代高出50美元

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Samsung 剛於美國市場發表全新入門至中階級別手機 Galaxy A27。這款新機將於7 月14 日正式在美國開賣，首批僅提供 6GB RAM + 128GB ROM 單一容量版本，機身顏色亦只有黑色選擇，官方建議零售價定為349.99美元（約2,749港元）。相比起上一代 Galaxy A26，新機的定價提高了50美元（約392港元）。

Galaxy A37規格更全面？

更值得留意的是，Galaxy A27 的定價策略在現時的美國市場顯得頗為尷尬，因為其售價甚至高於定位更高階的 Galaxy A37。目前在 Samsung 美國官方網站上，配備相同 6GB RAM + 128GB ROM 基礎版本的 Galaxy A37 正在調整價格。該款手機原價為 449.99 美元，但現時在無需任何 Trade-in 舊機回收的條件下，實際入手價只需 329.99 美元，並且提供 Awesome Lavender 薰衣草紫及 Awesome Charcoal 炭黑兩款顏色選擇。這意味著消費者現時購買整體規格更全面的 Galaxy A37，花費反而比即將上市的 Galaxy A27 還要少 20 美元。

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SAMSUNG 剛於美國市場發表全新入門至中階級別手機 Galaxy A27。這款新機將於 7 月 14 日正式在當地開賣 SAMSUNG Galaxy A27首批僅提供 6GB RAM + 128GB ROM 單一容量版本 SAMSUNG Galaxy A27入手價竟高於 Galaxy A37？

這種同廠機型定價倒掛的情況，無疑會令 Galaxy A27 在開售初期面臨明顯的銷售阻力。除非 SAMSUNG 在 Galaxy A27 正式開賣時同步推出具吸引力的購機回贈與 Trade-in 優惠，又或者將 Galaxy A37 的售價重新回調至原有水平，否則 Galaxy A27 將難以在競爭中說服消費者買單。因此，對於近期有意在美國市場以此預算區間購買 SAMSUNG 手機的用家而言，現階段直接選購 Galaxy A37 顯然是較合理的決定；若然對新款 Galaxy A27 較有興趣，則建議耐心觀望官方日後會否推出進一步的促銷優惠再作考慮。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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