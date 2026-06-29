豐澤開倉｜荃灣特賣場開放登記抽籤　精選減價筍貨預告更新！（內附登記連結）

豐澤荃灣特賣場即將開鑼，今次精選多款人氣品牌電子產品及家電低至25折發售，品牌包括Sony、Xiaomi、Bose、Dyson、Panasonic、BRUNO等，易賞錢會員可以按此登記抽籤。
Dyson Sony產品劈價
今次特賣場舉行日期為7月17至26日，早上11:30至晚上8:00共5個時段，VIP會員特定時段為7月17日及18日，每日購物時間名額1350個，即日起至2026年7月12日23:59開放登記，7月12日截止。登記可使用豐澤手機App，打開App按首頁中的荃灣特賣場頁面圖片根據指示登記，中籤的會員將於2026年7月15日收到易賞錢App推送通知。
豐澤預先公開了幾件精選筍貨，包括51折Dyson WashG1洗地機、54折Sony Alpha 7M3 無反光鏡可換鏡頭相機 28-70mm Kit、25折Sony HT-S2000 Soundbar及33折Bose QuietComfort無線消噪耳機。
（7月更新）豐澤再釋出更多精選減價產品，抵買之選有Samsung Galaxy Book5，原價$15180、優惠價$6740；Rakuten Kobo電子書原價$2399、優惠價$599；Sony LinkBuds S原價$1690，特賣場價$399；小米掃拖機器人S20+原價$595、特賣場價$299等，有興趣入手就要早點抽籤了。
豐澤荃灣特賣場
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
登記日期：即日起至2026年7月12日23:59