豐澤開倉｜荃灣特賣場開放登記抽籤　精選減價筍貨預告更新！（內附登記連結）

Dyson Sony產品劈價

今次特賣場舉行日期為7月17至26日，早上11:30至晚上8:00共5個時段，VIP會員特定時段為7月17日及18日，每日購物時間名額1350個，即日起至2026年7月12日23:59開放登記，7月12日截止。登記可使用豐澤手機App，打開App按首頁中的荃灣特賣場頁面圖片根據指示登記，中籤的會員將於2026年7月15日收到易賞錢App推送通知。

豐澤預先公開了幾件精選筍貨，包括51折Dyson WashG1洗地機、54折Sony Alpha 7M3 無反光鏡可換鏡頭相機 28-70mm Kit、25折Sony HT-S2000 Soundbar及33折Bose QuietComfort無線消噪耳機。