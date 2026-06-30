Samsung Galaxy Z Fold 8 wide7月亮相 迎戰 HUAWEI Pura X Max

自 HUAWEI 率先推出闊屏幕設計的摺疊 手機 Pura X Max 後，市場對這類擁有嶄新比例的產品關注度日增。作為摺機市場的主要品牌，Samsung 預計將推出名為 Galaxy Z Fold 8 wide 的新機型作為回應。隨著下月 Galaxy Unpacked 發佈會的傳聞逐漸增多，外界預料這款產品最快會於 7 月正式亮相!

相較於早前發表的 Galaxy Z Fold tri-fold 三摺手機，這次 Galaxy Z Fold 8 wide 的產品路線將更為直接。消息指出，這款闊身設計的手機或會直接命名為 Galaxy Z Fold 8，而傳統較為修長的版本則會以 Galaxy Z Fold 8 Ultra 的名稱推出。闊屏幕比例的優勢，在於能夠為用家提供有別於傳統左右摺疊手機的視覺與操作體驗，特別在瀏覽網頁及觀看影片時更為實用。