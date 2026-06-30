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科技
出版：2026-Jun-30 07:00
更新：2026-Jun-30 07:00

Samsung Galaxy Z Fold 8 wide7月亮相 迎戰 HUAWEI Pura X Max

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Samsung Galaxy Z Fold 8 wide7月亮相 迎戰 HUAWEI Pura X Max

Samsung Galaxy Z Fold 8 wide7月亮相 迎戰 HUAWEI Pura X Max

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自 HUAWEI 率先推出闊屏幕設計的摺疊 手機 Pura X Max 後，市場對這類擁有嶄新比例的產品關注度日增。作為摺機市場的主要品牌，Samsung 預計將推出名為 Galaxy Z Fold 8 wide 的新機型作為回應。隨著下月 Galaxy Unpacked 發佈會的傳聞逐漸增多，外界預料這款產品最快會於 7 月正式亮相!

相較於早前發表的 Galaxy Z Fold tri-fold 三摺手機，這次 Galaxy Z Fold 8 wide 的產品路線將更為直接。消息指出，這款闊身設計的手機或會直接命名為 Galaxy Z Fold 8，而傳統較為修長的版本則會以 Galaxy Z Fold 8 Ultra 的名稱推出。闊屏幕比例的優勢，在於能夠為用家提供有別於傳統左右摺疊手機的視覺與操作體驗，特別在瀏覽網頁及觀看影片時更為實用。

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規格傳配7.6 吋主屏幕以及 5.4 吋外屏幕

在屏幕規格方面，傳聞指 Galaxy Z Fold 8 wide 將配備 7.6 吋主屏幕以及 5.4 吋外屏幕。這組數據與 Pura X Max 相當接近，僅在內屏幕的尺寸上略小於 HUAWEI 的配置。消息亦指出，SAMSUNG 有望為新機引入無摺痕顯示技術，以提供更平整的觀賞體驗。此外，機身厚度據報僅為 4.5mm，有望成為 Samsung 旗下最薄及最輕的摺疊屏幕裝置。 Android作業系統

硬件配置方面，該機預期會搭載第五代 Snapdragon 處理器。攝影配置上，有別於 Galaxy S25 Edge 搭載 2 億像主鏡頭的做法，Galaxy Z Fold 8 wide 預計會採用雙鏡頭組合，當中包括一枚 5000 萬像主鏡頭及一枚 5000 萬像超廣角鏡頭。得益於較闊的機身設計，廠方能在機身內配置 5000mAh 電池，確保裝置具備充足的續航力。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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