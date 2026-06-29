DJI Osmo Pocket 4P售價公布！　實試雙鏡頭雲台相機旅遊神器

DJI Osmo Pocket 4P即日起上市，售價為$4699起。

DJI今日正式發布全新雙主鏡頭口袋雲台相機Osmo Pocket 4P，今代除了有一吋廣角主鏡頭，支援最高17級超高動態範圍與D-Log 2色彩，新增的60mm搭配f/1.8大光圈，可拍攝遠景以外，更有光學虛化，人像及景深效果更強。而且Osmo Pocket 4P同樣有珠光白配色，與insta360正面交鋒！

雙主鏡頭影像系統 Osmo Pocket 4P的雙主鏡頭系統為一吋廣角主鏡頭與60mm中焦鏡頭，有3倍光學變焦及最高12倍變焦，影法更多。實試主鏡頭拍攝，採用全新一吋CMOS，20mm等效焦距與f/2.0大光圈，日光下夠廣角，夜景及低光環境有LOFIC技術加持下，可實現最高17級動態範圍，在光暗對比高、逆光等複雜光線場景中，都仍然影到不會爆光。 新增中焦鏡頭具備60mm等效焦距與f/1.8大光圈，3倍光學變焦拍攝人像更有層次，12倍變焦效果亦清晰，影遠距離景物效果都不錯，令雲台相機不只是拍攝近景，用途更廣泛，帶去旅行特別適合。機身設計跟Osmo Pocket 4一樣，JoyStick則可以一鍵切換控制雲台及變焦。

一般用家未必需要，但專業創作者追求更強畫質，全新D-Log 2色彩模式與10-bit色深，可記錄超過10億種色彩。配合最高17級動態範圍，後期調色和風格化創作提供更充足空間。還有最高支援 4K/240fps電影級超清慢動作錄製、慢快門拍攝，拍攝可更多變化。

輕鬆智能拍攝 Osmo Pocket 4P有DJI成熟的三軸機械雲台增穩技術，行走拍攝、移動跟拍還是快速轉場，畫面始終保持穩定流暢。試用全新智慧跟隨8.0相當有驚喜，支援全焦段跟隨、多人跟隨與主角跟隨多種模式，12倍變焦同樣可使用，實測即使背對相機仍然識跟隨！ 跟Osmo Pocket 4一樣，支援機內即時調整磨皮、美白等級與膚色冷暖，並內建6款底片色調，連接 DJI Mimo app後，還可解鎖更多美顏玩法，亦預設剪輯效果與色彩調校，令複雜的創作更簡化，剪片更輕鬆。

好用功能及配件 Osmo Pocket 4P內置103GB儲存空間，無需插卡開機即錄，不拍攝4K的話都算足夠。支援USB 3.1，有線傳輸速率最高可達800MB/s，不需依賴App無線傳輸。官方稱最長續航可達210分鐘，快充速度高，18分鐘即可充至80%。但實試長時間開機電量用得頗快，而且拍攝時機身發熱，尤其在戶外陽光下更嚴重，希望軟件更新後會有所改善。 必買取景遙控器，可即時看到拍攝實況，而且反應靈活，在一定距離仍可連接，無線圖傳令拍攝及構圖更加方便。如需要錄音更可連接DJI mic，Vlog版已有齊兩款實用配件，可說是必買組合。