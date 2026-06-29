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科技
出版：2026-Jun-29 20:15
更新：2026-Jun-29 20:15

DJI Osmo Pocket 4P售價公布！　實試雙鏡頭雲台相機旅遊神器

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DJI Osmo Pocket 4P即日起上市，售價為$4699起。

DJI Osmo Pocket 4P即日起上市，售價為$4699起。

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DJI今日正式發布全新雙主鏡頭口袋雲台相機Osmo Pocket 4P，今代除了有一吋廣角主鏡頭，支援最高17級超高動態範圍與D-Log 2色彩，新增的60mm搭配f/1.8大光圈，可拍攝遠景以外，更有光學虛化，人像及景深效果更強。而且Osmo Pocket 4P同樣有珠光白配色，與insta360正面交鋒！

DJI Osmo Pocket 4P以雙鏡頭配置為賣點。 DJI Osmo Pocket 4P配備一吋廣角主鏡頭及60mm中焦鏡頭。 DJI Osmo Pocket 4P最遠可影到12x數碼變焦。 DJI Osmo Pocket 4P跟上代一樣有兩個實體鍵及控制桿。 DJI Osmo Pocket 4P新增D-Log 2色彩。 DJI Osmo Pocket 4P有最高17級超高動態範圍。
DJI Osmo Pocket 4P試相。 DJI Osmo Pocket 4P 3倍變焦試相。 DJI Osmo Pocket 4P 12倍變焦試相。 DJI Osmo Pocket 4P試相。 DJI Osmo Pocket 4P 3倍變焦試相。 DJI Osmo Pocket 4P 12倍變焦試相。 DJI Osmo Pocket 4P用3X鏡帶來景深效果。 DJI Osmo Pocket 4P試相。

雙主鏡頭影像系統

Osmo Pocket 4P的雙主鏡頭系統為一吋廣角主鏡頭與60mm中焦鏡頭，有3倍光學變焦及最高12倍變焦，影法更多。實試主鏡頭拍攝，採用全新一吋CMOS，20mm等效焦距與f/2.0大光圈，日光下夠廣角，夜景及低光環境有LOFIC技術加持下，可實現最高17級動態範圍，在光暗對比高、逆光等複雜光線場景中，都仍然影到不會爆光。

新增中焦鏡頭具備60mm等效焦距與f/1.8大光圈，3倍光學變焦拍攝人像更有層次，12倍變焦效果亦清晰，影遠距離景物效果都不錯，令雲台相機不只是拍攝近景，用途更廣泛，帶去旅行特別適合。機身設計跟Osmo Pocket 4一樣，JoyStick則可以一鍵切換控制雲台及變焦。

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一般用家未必需要，但專業創作者追求更強畫質，全新D-Log 2色彩模式與10-bit色深，可記錄超過10億種色彩。配合最高17級動態範圍，後期調色和風格化創作提供更充足空間。還有最高支援 4K/240fps電影級超清慢動作錄製、慢快門拍攝，拍攝可更多變化。

DJI Osmo Pocket 4P的智慧跟隨8.0相當有驚喜，支援全焦段跟隨、多人跟隨與主角跟隨。 DJI Osmo Pocket 4P用取景遙控器可即時看到拍攝效果。

輕鬆智能拍攝

Osmo Pocket 4P有DJI成熟的三軸機械雲台增穩技術，行走拍攝、移動跟拍還是快速轉場，畫面始終保持穩定流暢。試用全新智慧跟隨8.0相當有驚喜，支援全焦段跟隨、多人跟隨與主角跟隨多種模式，12倍變焦同樣可使用，實測即使背對相機仍然識跟隨！

跟Osmo Pocket 4一樣，支援機內即時調整磨皮、美白等級與膚色冷暖，並內建6款底片色調，連接 DJI Mimo app後，還可解鎖更多美顏玩法，亦預設剪輯效果與色彩調校，令複雜的創作更簡化，剪片更輕鬆。

Osmo Pocket 4P可配螺紋手把及腳架。 Osmo Pocket 4P補光燈可自選不同色溫及強度。 Osmo Pocket 4P支援快速充電。

好用功能及配件

Osmo Pocket 4P內置103GB儲存空間，無需插卡開機即錄，不拍攝4K的話都算足夠。支援USB 3.1，有線傳輸速率最高可達800MB/s，不需依賴App無線傳輸。官方稱最長續航可達210分鐘，快充速度高，18分鐘即可充至80%。但實試長時間開機電量用得頗快，而且拍攝時機身發熱，尤其在戶外陽光下更嚴重，希望軟件更新後會有所改善。

必買取景遙控器，可即時看到拍攝實況，而且反應靈活，在一定距離仍可連接，無線圖傳令拍攝及構圖更加方便。如需要錄音更可連接DJI mic，Vlog版已有齊兩款實用配件，可說是必買組合。

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 Osmo Pocket 4P即日起於DJI官方線上商店及線下授權體驗店開售，標準套裝售價$4699，內含Osmo Pocket 4P主相機、補光燈、1/4″螺紋手把、便攜收納袋、USB-C至USB-C PD快充線。Vlog套裝售價$5329，有齊以上另加配DJI Mic Mini 2發射器、補光燈、取景遙控器、迷你三腳架及收納包，使用更全面，另有長續航套裝$5079及全能套裝$5999可選

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