WhatsApp新功能｜對話免公開電話號碼　可預留用戶名稱

港人習慣用WhatsApp通訊，如果不想公開個人電話號碼，WhatsApp宣布即將推出全新「用戶名稱」功能，可以利用名稱取代電話號碼，與陌生人對話就可以保障個人私隱。由本周起用戶可預先預留用戶名稱，待該功能於今年稍後時間正式推出時即可直接使用。

WhatsApp新功能｜每個用戶都有獨一無二的名稱。

預留名稱免撞名

由於WhatsApp擁有超過30億用戶，許多名稱難免出現重複情況，因此是次特別提早開放預留渠道，讓每位用戶均有機會選擇對自己別具意義的用戶名稱。

用戶可以選用具備個人特色的WhatsApp用戶名稱，又或是使用真實姓名。如在挑選名稱時需要靈感，亦可使用WhatsApp的用戶名稱生成工具，讓系統為用戶度身訂造專屬名稱。WhatsApp亦為創作者、小型企業及各類組織等用戶預留現時於 Instagram 或 Facebook 使用中的用戶名稱。

「用戶名稱」功能為進一步加強WhatsApp的私隱保障，平台不會提供公開名冊供人瀏覽，亦不會主動推薦聯絡人，用戶如聯繫必須準確知悉並輸入相關用戶名稱。為提供額外一層保障，平台亦設有可供用戶自由選用的「用戶名稱密鑰」功能，對方必須輸入正確的密鑰，方可成功傳送訊息。