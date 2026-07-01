Nothing Phone (4b) 實機照片及規格曝光 確認配置 S6 Gen 4 及 6000mAh 大電

Nothing 官方早前確認即將推出的 Nothing Phone (4b) 會配備 Snapdragon 處理器，但當時未有透露具體型號。距離 7 月 7 日的發布會尚有數天，網絡上已有用家率先公開了這款新機的三色實機照片，連帶機內的「關於手機」介面截圖也一併流出。
7月7日發布
根據用家在X 上傳的照片可見，Nothing Phone (4b) 展現了完整的三款機身配色。硬件配置方面，流出的截圖證實該機將首發預載建基於 Android 16 的 Nothing OS 4.1 系統。處理器則確定搭載 Snapdragon 6 Gen 4 晶片，而今次曝光的測試機型內置了 8GB RAM + 128GB ROM 。
顯示與攝影配置上，Nothing Phone (4b) 採用 6.7 吋 AMOLED 屏幕。相機部分配備機背雙鏡頭組合，包括支援 OIS 光學防震的 5000 萬像主鏡頭，以及一枚預計為超廣角的 800 萬像副鏡頭，而機身前方則設有 1600 萬像自拍鏡頭。
續航力是今次流出資訊的另一焦點，截圖顯示 Phone (4b) 內置 6000 mAh 容量電池。這項數據不但比市場早前傳聞的容量還要大，亦令其成為 Nothing 品牌至今電池容量最大的智能手機型號。Nothing Phone (4b) 將於 7 月 7 日正式發表，屆時將會公佈更多具體的全球上市資訊與定價細節。
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