Nothing Phone (4b) 實機照片及規格曝光 確認配置 S6 Gen 4 及 6000mAh 大電

Nothing 官方早前確認即將推出的 Nothing Phone (4b) 會配備 Snapdragon 處理器，但當時未有透露具體型號。距離 7 月 7 日的發布會尚有數天，網絡上已有用家率先公開了這款新機的三色實機照片，連帶機內的「關於手機」介面截圖也一併流出。

7月7日發布

根據用家在X 上傳的照片可見，Nothing Phone (4b) 展現了完整的三款機身配色。硬件配置方面，流出的截圖證實該機將首發預載建基於 Android 16 的 Nothing OS 4.1 系統。處理器則確定搭載 Snapdragon 6 Gen 4 晶片，而今次曝光的測試機型內置了 8GB RAM + 128GB ROM 。