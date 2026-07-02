Sony宣布停產PlayStation實體光碟遊戲　此日起全面PS5將數碼化

Sony Interactive Entertainment宣佈，將自2028年1月起停止生產PlayStation實體光碟遊戲，並同時公佈PS3及PS Vita的PlayStation Store將陸續關閉，標誌著PlayStation業務策略的重大轉變。

光碟遊戲停產 Sony Interactive Entertainment已宣佈，PlayStation將全面轉向數碼化，自2028年1月起將停產實體光碟遊戲，屆時玩家將只能透過PlayStation Store及零售商購買數位版新遊戲。 Sony表示此決定是為回應「消費者偏好轉變」的趨勢，數位版遊戲銷售量已顯著超越實體版。去年，實體遊戲發行僅佔PlayStation總收入的百分之三，而PS5 Pro於2024年推出時未配備光碟機，已預示了Sony未來的發展方向。

市場潛在影響 此策略轉變不會影響已發行或計劃於2028年1月前發行的實體遊戲，不過此舉將對二手電子遊戲市場造成巨大衝擊，零售商亦可能面臨負面影響。Rockstar Games早前宣佈《GTA 6》將放棄光碟版，已顯示此趨勢並非單一事件。 Xbox早已逐步淘汰實體遊戲，即使在實體遊戲銷售方面仍佔主導地位的任天堂，也透過相對較低的價格和不包含完整遊戲的遊戲金鑰卡帶，引導消費者轉向數位版。