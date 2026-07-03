iPhone 18 Pro 規格鏡頭採用全新Sony IMX905 使用雙 Modem

Apple 下一代旗艦手機 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 的規格細節提早曝光。近日供應商 Tata 遭到網絡攻擊，大量內部機密文件及設計圖外洩，揭示了來年新機在網絡晶片及鏡頭硬件上的資訊。

據流出的文件顯示，Apple 將在 iPhone 18 Pro 系列上採取雙 Modem 的供應策略。美國市場發售的版本將會繼續採用 Qualcomm 晶片，主要原因是美國當地電訊商的 5G 網絡依賴 mmWave頻段，而 Apple 目前自家研發的 Modem 仍未能完全支援該技術。至於在美國以外的其他地區，iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 預計會全面改用自家研發的 C2 Modem。