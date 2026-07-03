Samsung Galaxy Z Fold 8 傳7月22日於倫敦Unpacked發布會登場

早前市場一直有傳聞指出，Samsung 將會於7月22日在倫敦舉行下一場 Unpacked 發表會。近日官方的一項地區推廣活動，似乎進一步印證了這個發佈日期的準確性，有傳Galaxy Z Fold 8將會亮相。

據了解 Samsung 馬來西亞正為當地忠實用戶提供高達 700 馬來西亞令吉的專屬折扣優惠，適用於購買下一代的 Galaxy 摺疊屏幕手機。該項優惠代碼將於 7 月 22 日起至 10 月 4 日期間，透過 Samsung Members 應用程式向指定用戶發放。由於優惠活動的啟動日期正好是7月22日，此舉被外界視為官方變相確認了下一屆 Unpacked 發表會的具體時間，預料廠方在短期內就會正式向媒體發出活動邀請函。