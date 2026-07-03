Marshall雙喇叭登場 Emberton III與Stockwell III派對必備

說起復古搖滾風的藍牙喇叭，相信不少潮人腦海中第一個浮現的品牌就是Marshall。最近Marshall在便攜喇叭產品線上一口氣帶來兩款人氣型號的第三代續作，分別推出主打極致便攜的Marshall Emberton III新配色，以及充滿結他擴音機靈魂的Stockwell III，外觀細節以及規格均迎來升級。
口袋級「小鋼炮」
Marshall Emberton III體積單手可握，推出兩年來一直大受歡迎，今次帶來兩款全新配色，包括象徵經典錄音室音箱的黑銀色，以及靈感源自皮褸及咪高峰的復古黑色，搖滾形象更加鮮明。藍牙喇叭沿用簡約操作，內置兩個38W的D類放大器，配合雙2吋全頻單元，低音表現更強勁。
續航力提升至32小時以上，擁有IP67防塵防水性能，並新增Bluetooth LE Audio、Auracast廣播音訊技術及內置咪高峰，機身細小但規格相當全面，兩款新色售價同樣為$1,499。
升級派對喇叭
另一款全新Stockwell III藍牙喇叭，外形極似微型結他放大器，配備精緻皮革手提帶。最大升級在於40小時超長續航力，配合機身後方的USB-C接口，能兼任流動電池，隨時為智能手機及裝置充電。
機身頂部的黃銅控制面板也經過重新設計，除了有音量、低音及高音3個控制旋鈕，更新增了M快捷鍵與媒體撥桿，操控更為直觀。另外防塵防水能力升級到IP55，戶外派對使用不怕濕水。這次機身引入了模組化設計，電池和格柵等組件都可以拆卸更換，大大延長喇叭的使用壽命。
音質方面，喇叭內置一組高達65W的3吋低音單元，以及兩組31W的1.75吋全頻單元，下潛頻率達到54Hz。實試音色圓渾有力，加大聲量亦不會爆音，播放節奏感強勁的搖滾樂、電子樂或流行曲飽滿扎實，人聲亦還原細節，帶來品牌標誌性的現場感風格。支援True Stereophonic 360度全方位音效，獨家多向性立體聲技術，任何位置聽到的音樂亦飽滿清晰。喇叭提供黑銅及忌廉兩種配色，售價$1,999。
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