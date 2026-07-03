Marshall雙喇叭登場 Emberton III與Stockwell III派對必備

說起復古搖滾風的藍牙喇叭，相信不少潮人腦海中第一個浮現的品牌就是Marshall。最近Marshall在便攜喇叭產品線上一口氣帶來兩款人氣型號的第三代續作，分別推出主打極致便攜的Marshall Emberton III新配色，以及充滿結他擴音機靈魂的Stockwell III，外觀細節以及規格均迎來升級。

口袋級「小鋼炮」

Marshall Emberton III體積單手可握，推出兩年來一直大受歡迎，今次帶來兩款全新配色，包括象徵經典錄音室音箱的黑銀色，以及靈感源自皮褸及咪高峰的復古黑色，搖滾形象更加鮮明。藍牙喇叭沿用簡約操作，內置兩個38W的D類放大器，配合雙2吋全頻單元，低音表現更強勁。