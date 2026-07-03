Momax新出6mm「超薄化妝鏡」行動電源 公仔藍牙定位器登場

Momax推出兩款全新實用產品，一款是1-Power S.Pass Air 5000mAh磁吸流動電源，超薄鏡面設計特別有質感；另外還有自家原創IP公仔藍牙定位器，為沉悶的定位器加入可愛元素，大人小朋友都啱用。
超薄6mm尿袋
想要一款輕薄的行動電源，全新1-Power S.Pass Air只有6mm厚、112g重，只比iPhone Air略厚一點，拿上手相當輕巧，完全沒有負擔。採用堅固的不鏽鋼搭配纖維強化複合物料製造，精緻耐用，特別融入不鏽鋼鏡面質感設計，充電器一轉身即變成化妝鏡，對女士來說是一大福音，缺點就是比較容易留下指紋。
機身設有指示燈顯示電量，內置5,000mAh電池，支援最高15W的磁吸無線快充，一拍即充，亦可以一次過同時為兩部裝置供電，綜合最高輸出功率達15W。支援最高18W USB‑C PD快速充電補充電量，極速補滿電量，配合最高22.5W輸出表現，充電速度快捷。
行動電源有齊CCC及二維碼等認證，可以帶上飛機及高鐵。提供鈦色、銀色及全新深邃酒紅3種高質感配色，建議零售價為$369。
可愛公仔定位器
Momax亦首度大玩跨界原創IP，推出充滿輕鬆出行氛圍的「Chill Cycle Club」，並以此主題推出Metro Poppies × Pinpop藍牙定位器系列。定位器可放入可愛毛公仔吊飾，提供藍色Pawlo、紅色Boom、綠色Bro及粉紅色Purrrr 4款個性造型，更有可書寫標籤貼紙可以自行DIY，吊飾更採用了GRS認證的環保再生物料製造。
定位器全面兼容Apple Find My與Android Find Hub雙平台定位技術，不論是iOS還是Android手機用家都能一鍵快速連接。機身內置蜂鳴器，用手機一按即可發出提示音協助尋物。使用電池續航力約1年，備有IPX5防水規格。現已有售，建議零售價為$199。
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