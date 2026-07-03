Momax新出6mm「超薄化妝鏡」行動電源 公仔藍牙定位器登場

Momax推出兩款全新實用產品，一款是1-Power S.Pass Air 5000mAh磁吸流動電源，超薄鏡面設計特別有質感；另外還有自家原創IP公仔藍牙定位器，為沉悶的定位器加入可愛元素，大人小朋友都啱用。

超薄6mm尿袋

想要一款輕薄的行動電源，全新1-Power S.Pass Air只有6mm厚、112g重，只比iPhone Air略厚一點，拿上手相當輕巧，完全沒有負擔。採用堅固的不鏽鋼搭配纖維強化複合物料製造，精緻耐用，特別融入不鏽鋼鏡面質感設計，充電器一轉身即變成化妝鏡，對女士來說是一大福音，缺點就是比較容易留下指紋。