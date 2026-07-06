港大引入機械人輔助顯微外科手術 有效減低手震影響 提升手術精準度與治療效果

外科手術向來講求分毫不差，而被譽為技術門檻最高領域之一的顯微外科，更需在高倍數顯微鏡下完成精細操作。然而，手部細微震顫及長時間維持同一姿勢所造成的疲勞，往往為手術表現帶來挑戰。有見及此，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）臨床醫學學院外科學系團隊率先在港引入超精細機械人輔助顯微外科手術系統，藉此提升醫生於相關手術的穩定性、精準度及操控能力。團隊至今已透過該技術成功完成48宗手術，包括全球首宗應用此機械人平台的活體肝臟移植微血管吻合手術，以及經髮際線進行的頭頸癌顯微重建手術，為該領域發展開創新里程。

挑戰顯微外科極限 突破人手操作限制 顯微外科主要用於接駁微血管、淋巴管及神經吻合等高精密度手術。醫生需在顯微鏡下處理細至0.1毫米的組織，任何細微誤差都有可能影響手術成效。然而，人體天生存在不同程度的生理性手震，而長期維持固定手術姿勢亦容易造成肩頸、腰背及眼睛疲勞，限制醫生手術表現，亦令具備相關技術的頂尖專家人數受限。

為突破這些限制，港大醫學院外科團隊於2025年6月引進超精細機械人輔助顯微手術系統。系統具備震顫過濾、動作縮放及強化視野等功能，可將手術影像放大20倍，並透過七個自由度的機械臂協助醫生在深層及狹窄空間內進行極高精度操作，大幅提升顯微手術的穩定性及安全性。

團隊至今已利用相關技術成功完成48宗手術，其中兩項更屬高難度全球首創案例，包括今年4月成功使用該平台進行的機械人輔助活體肝移植微血管吻合手術；以及於去年底完成的機械人輔助頭頸癌顯微手術。

全球首例活體肝移植應用 提升複雜手術精準度 活體肝臟移植需要在患者腹腔深處完成肝動脈微血管吻合，期間醫生需同時面對心跳及呼吸帶來的持續震動，因此難度極高，目前只有少數頂尖顯微外科醫生能獨立完成。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授、李樹芬醫學基金會教授席（外科）兼瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁教授指出：「系統的高度穩定性和靈活性，讓外科團隊在最複雜的解剖結構下，仍能達到極高精準度。這直接轉化為最高水平的醫療護理標準，切實改善患者的術後效果。我們在全球率先將機械人輔助顯微外科技術應用於肝臟移植，為該領域樹立了新的國際標竿。」

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床副教授兼瑪麗醫院頭頸及整形修復外科主管周令宇醫生

創新重建方案 兼顧美觀與功能復原 機械人顯微外科技術的價值亦體現在頭頸癌重建治療上。頭頸癌患者接受腫瘤切除後，往往需要透過微血管吻合進行組織重建，以恢復說話及吞嚥功能。傳統手術一般需於前頸開刀，容易留下明顯疤痕及影響淋巴循環；若移至後頸髮際線位置進行，則可隱藏疤痕並減輕淋巴水腫，惟操作距離更遠且手術空間極為狹窄。港大團隊去年成功完成全球首宗以該平台進行的經髮際線機械人輔助顯微重建手術，展現技術在複雜重建手術中的潛力。

提升醫生職業健康 培育更多顯微外科人才 港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床副教授兼瑪麗醫院頭頸及整形修復外科主管周令宇醫生指出，機械人系統不僅有助減輕肩頸及眼睛疲勞、延長外科醫生職業生涯，亦可減少手震及操作姿勢限制對培訓的影響，讓年輕醫生更快掌握顯微外科手術技巧。目前已有四位醫生完成相關培訓，並能獨立進行手術。 港大醫學院臨床醫學學院外科學系系主任、食管腸胃外科講座教授、鍾江海基金教授（腸胃外科），兼瑪麗醫院外科部門主管羅英傑教授總結道：「這項開創性舉措彰顯了港大醫學院臨床醫學學院外科學系持續推動外科創新的決心。透過引入嶄新技術，我們正為重新定義患者護理標準，並進一步鞏固港大醫學院及瑪麗醫院在全球卓越外科領域的領導地位。」