DJI沙田店開幕優惠　試玩最新Osmo Pocket 4P、Mic Mini 2S

DJI於沙田新城市廣場開設全新DJI｜Hasselblad概念店，店內展示了各種新款產品包括人氣雲台相機DJI Osmo Pocket 4P、專業迷你麥克風 Mic Mini 2S，開幕當日更特別邀請了藝員鍾嘉欣擔任開幕剪綵嘉賓，與大眾一同試玩新產品。
人氣產品任試
店內分有3個區域，分別為DJI專區、Hasselblad專區及產品工作坊專區，當中Hasselblad專區更展了多款經典相機，包括Hasselblad SWC 38mm /4.5 T+ 相機、Hasselblad登月10周年紀念版 500 EL / M套機及Hasselblad 503CX + A12 + CF80相機套裝等，可近距離觀賞。
DJI新品方面當然少不了最具話題性的雲台相機Osmo Pocket 4P，雙鏡頭配置加上支援最高17級超高動態範圍與D-Log 2色彩、智慧跟隨8.0等功能；全新迷你無線咪高峰DJI Mic Mini 2S，全面升級32-bit浮點內錄與長達28小時的超長內錄儲存，並最多支援四發一收、升級收納盒與多色外觀絕對是創作者必備工具，新店有齊兩款新品可親身體驗。
開業購物優惠
為慶祝概念店開業，即日起推出專屬雙重優惠。於門店打卡並向店員展示IG帳號，即可獲贈DJI 胸針；第二重於門店內購買任何主機產品滿$1000，即可獲贈DJI雨傘。另外DJI近日亦推出「盛夏出走企劃」限時優惠活動，由即日起至8月31日，購買包括Osmo Action 6、Osmo Action 5 Pro、Osmo 360運動相機以及DJI Neo及Osmo Pocket 3產品等，可享專屬限時優惠，更可享1年免費DJI Care服務及指定配件85折。
DJI | Hasselblad概念店
地址： 沙田新城市廣場1期369D舖
營業時間：10am-10pm