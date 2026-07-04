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科技
出版：2026-Jul-04 14:15
更新：2026-Jul-04 14:15

Samsung透露改用闊身比例　Galaxy Z Fold 8料似平板

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改用全新闊身比例？SAMSUNG IG 預熱透露 Galaxy Z Fold 8 換上新外型!

改用全新闊身比例？SAMSUNG IG 預熱透露 Galaxy Z Fold 8 換上新外型!

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預計7月22日Galaxy Unpacked發布會推出、三星闊摺屏首作 Galaxy Z Fold8 手機，較早前在網絡有疑似原廠保護殼效果圖流出。

據外媒展示資訊，預計推出摺屏新品包括Z Fold8、Z Fold8 Ultra跟Z Flip8的原廠保護殼配件，均有多組效果圖在網上流傳。

其中焦點機型Z Fold8將保留實用磁吸保護殼款式，安裝後將能以近似蘋果MagSafe方式，使用各款配件如磁吸無線充電、手機支架及風冷散熱器等。

用家喜歡內置支架款式

具配套功能 Z Fold8 保護殼，亦具不少用家喜歡內置支架款式。值得一提的是據流出效果圖可看到，Z Fold8支架殼能同時承受橫向或縱向撐起手機，使用更彈性。

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流出Z Fold8保護殼效果圖，亦包括跟各款知名IP聯乘推出產品，如Pingu 企鵝家族、Esther Bunny艾絲樂小兔，跟Kakao Corp.等IP保護殼等。

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官方IG帳號舊帖文清空

另外，隨着Galaxy Unpacked發布會臨近，官方的宣傳活動已正式展開。近日 SAMSUNG IG 預熱釋出多段短片，並配上「bold stroke, new shape」的宣傳字句。官方更特意將Instagram帳號的舊帖文清空，以全新的短片陣容暗示新一代Galaxy Z Fold 8摺屏 手機的外型將有明顯改變。

從官方的 IG 片可見，畫面中原本修長的長方形被逐漸裁切成較為方正的比例，這項細節印證了近月市場傳聞，指出新款摺屏機將會捨棄以往的狹長外觀，改用較短及較闊的機身設計。全新Galaxy Z Fold 8在機身變闊後，展開時的內屏幕形態預期會更接近常規的平板電腦。

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Mobile Magazine短評：現時已開結預熱的Z Fold8手機，相關產品支援亦陸續到位，可預期品牌將視闊摺屏類別，有望進一步拓展摺疊屏手機市場。

資料來源：Android Headlines

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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