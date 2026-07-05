小米 18 Pro 及 Pro Max 傳9月發表 配備 2nm 頂級處理器

Qualcomm 新一代旗艦晶片的發表時間似乎有所提前，最新消息指出，Qualcomm Snapdragon Summit 將定於 9 月 22 至 24 日舉行，屆時將正式帶來全新一代 Snapdragon 8 Elite 旗艦晶片。為了爭奪新晶片的全球首發地位，包括小米、vivo 及 OPPO 在內的多個內地品牌，均計劃在同月推出旗下年度旗艦手機。不過，最新的傳聞顯示，小米這次依然會走在最前線，複製去年小米 17 系列奪得 Snapdragon 8 Elite Gen 5 首發!

據供應鏈流出的報告，新一代 Snapdragon 8 Elite 旗艦晶片將採用更先進的 2nm 製程工藝，惟目前尚未確定是由台積電還是 SAMSUNG 代工。規格方面，新晶片會採用次世代 Oryon CPU 架構，並以 2+3+3 的核心配置登場。不過，由於這代晶片的成本大幅上漲，據報頂級規格的晶片單枚報價高達 300 美元。為了平衡成本與定價，Qualcomm 今年將首度實施手機晶片三層級制。