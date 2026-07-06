電動車｜國產品牌北京汽車製造廠攻港　BAW M8純電MPV七人車只需40萬起

又一個國產品牌北京汽車製造廠（BAW）正式進軍香港市場，金孚汽車為BAW香港官方總代理 ，並隆重推出MPV M8，發布會當日更請來香港女團Honey Punch擔任品牌推廣大使。
5米超長車身
BAW M8設計上汲取了東方美學靈感，「山水前臉」以鍍鉻飾條模擬瀑布飛瀉之勢，甚具霸氣。車身尺寸長達5317mm，3200mm超長軸距，三排3718mm超長車廂 ，確保第三排乘客也能擁有610mm的腿部空間。座椅支持7種空間組合，加上1270mm超大行李艙空間，帶來商務艙級的乘坐體驗。
內飾採用「星艦環抱座艙」設計，提供星夜黑、珠光白、月光銀及黑白雙色拼色選擇，內飾則以愛馬仕橙色點綴。Premium版本人體工學座椅首兩排座椅具通風、加熱、按摩及迎賓功能，中排大班椅更設有電動腿托及一鍵舒享模式，更備有128色智能氛圍燈及Jamo尊寶5.1聲道高保真音響。
長續航505km
車內搭載高通驍龍芯片，Premium版本更有地平線L2級輔助駕駛系統，備合13顆智能傳感器及10大輔助駕駛功能。搭載81kWh磷酸鐵鋰電池，後驅摩打功率為170kW、扭力310Nm，CLTC綜合續航達505km。
BAW M8提供Luxury及Premium兩個版本，售價分別為$419900及$449900，預售期間下訂可享早鳥優惠，Luxury版本優惠價$389900，Premium版本優惠價$429900。