電動車｜國產品牌北京汽車製造廠攻港　BAW M8純電MPV七人車只需40萬起

5米超長車身

BAW M8設計上汲取了東方美學靈感，「山水前臉」以鍍鉻飾條模擬瀑布飛瀉之勢，甚具霸氣。車身尺寸長達5317mm，3200mm超長軸距，三排3718mm超長車廂 ，確保第三排乘客也能擁有610mm的腿部空間。座椅支持7種空間組合，加上1270mm超大行李艙空間，帶來商務艙級的乘坐體驗。

內飾採用「星艦環抱座艙」設計，提供星夜黑、珠光白、月光銀及黑白雙色拼色選擇，內飾則以愛馬仕橙色點綴。Premium版本人體工學座椅首兩排座椅具通風、加熱、按摩及迎賓功能，中排大班椅更設有電動腿托及一鍵舒享模式，更備有128色智能氛圍燈及Jamo尊寶5.1聲道高保真音響。