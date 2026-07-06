AI伴侶｜U1超仿生人形機械人上台首日訂單破1.3萬部　續航力僅2-4小時成熱話

U1系列搭載88個高自由度關節及情感大模型，可透過本地加密儲存互動記憶，並提供外觀客製化選項。男款身高1.83米、女款1.68米，僅販售給成年人，官方也強調，產品定位為情感陪伴，不具備掃地、煮飯等家務能力。

機械人品牌優必選（UBTECH）日前發表全新U1系列超仿生人形機械人，主打「情感陪伴」功能，不僅擁有高度擬真人形外觀，還能記憶與使用者互動內容，售價最高達99萬元人民幣。不過，推出後「續航力僅2至4小時」成為討論焦點。

此次共推出三種版本，包括售價11.98萬人民幣元的U1 Lite、16.98萬元人民幣的U1 Pro，以及具備自主行走能力的U1 Ultra，女款售價88萬元人民幣、男款99萬元人民幣。

續航力2至4小時 網友擔憂：傾到一半無電

然而，官方公布的續航規格顯示，U1全系列單次充電僅能使用2至4小時，從入門款到Ultra版皆相同，令不少消費者擔心，高價買回家的AI伴侶，可能陪伴沒多久就得充電。

有專家指出，目前全尺寸雙足人形機械人的續航時間普遍為2至4小時，U1並未落後業界水準，但若定位為情感陪伴產品，頻繁充電勢必打斷互動體驗，影響使用者投入感。

不少網民也留言指：「傾到一半就無電，還要我照顧它？」、「到底是它陪我，還是我天天伺候它？」認為續航力恐成為人形陪伴機械人普及的一大挑戰。