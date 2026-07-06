消委會｜「尿袋」測試報告出爐　一款$209行動電源獲4.5星推介

消委會近期聯同國際消費者研究及試驗組織，針對市面上15款標示為10000mAh的外置充電器或行動電源（俗稱「尿袋」）進行了安全與效能大盤點。報告評測大部分均為4星評級，其中一款表現達4.5星，另有3款只有3.5星評級。

無線充電樣本 測試項目涵蓋了短路與過充等安全防護、電能轉換效率、高低溫環境耐受力以及日常操作的便攜程度。所有樣本均順利通過了基本的國際安全標準測試，不過在電能轉換與極端環境下的電量留存表現上，各品牌之間有差距，證明市場售價與實際性能表現並無絕對關係。 在支援無線充電的9款樣本中，小米Xiaomi磁吸自帶線行動電源10000 33W WPB1007MI達4.5分，在轉換效率、耐跌撞均達滿分水平，而且售價只是$209，在樣本中屬第二便宜。另有6款達4分評級，EGO ALLYDELIVERY 4 F52/ AD4特別展現出穩定性，不論是在40°C的高溫環境，還是在高溫下閒置放足28天，其電能輸出依舊與室溫環境相若，且其無線充電可達有線充電的71.3%，熱能損耗控制得最好。

至於充電速度與機身設計，小米、ANKER與UGREEN的整體充電表現略勝一籌。XPOWER MagSwift 7 IN 1 WIRELESS MAGCHARGE POWER BANK KH-99轉換效率及標示準確度均獲5分滿分，但在高溫環境下存放 28 日後，電能流失卻高達34%。 另外UGREEN MagFlow 10000mAh Magnetic Wireless Power Bank PB773U機身重量高達254g且實際可用電能相對較少，拖累了其電能密度與便攜性評分。belkin Boost.Charge Pro Magnetic Power Bank TOK BPD008表現平均，而THINKTHING STUDIO在進行無線充電時的熱能損耗較多，在無線效能評分中僅獲3分。 牛魔王maxpower 10000mAh磁力無線快充移動電源FW46及Verbatim Charge 'n' Go Power Bank 10000mAh MCP-10樣本並未在機身上標示5V輸出下的可用電能，資訊透明度有待改善。

有線充電樣本 在純有線充電的6款樣本中，5款達4分評級。SHARGE Pouch Mini Power Bank轉換效率最為驚人，超過90%的電能轉換讓它在室溫下表現極佳，但在40°C高溫存放28天後，可用電能大幅減少了25%。Mophie Powerstation PS-10K-A的電能輸出穩定度高，在高溫與長期存放測試中幾乎沒有顯著差異，獲得滿分5分的肯定；momax 1-Power F.Pass+ IP158表現亦平均。 充電速度上，NITECORE NB Plus與超霸GP M2+系列儲電寶 M10C的平均輸入電能較低，超霸GP同樣存在未在機身標示可用電能的問題，且其顯示屏與3個輸出端口並排的設計過於緊湊，只獲最低的3.5分。

選購與使用貼士 在選購外置充電器時，建議優先揀選具備內地3C或歐盟CE等國家級安全認證的產品。在日常保養上，用家無需等到電量完全耗盡才充電，平時讓電量維持在20%至80%之間是延長鋰電池壽命的黃金法則。當外置充電器充滿電後，應盡快拔除插頭。若外置充電器需要長時間閒置，最理想的儲存方式是將電量維持在約60%，並放置於陰涼乾爽的地方。 雖然快充非常方便，但若長期、頻繁地以高功率進行快速充電，會加速產品發熱並縮短電池壽命。此外，一旦發現外置充電器出現電池膨脹、外殼變形、使用時異常燙手或充電功能不穩定，代表電池已經老化或受損，必須立即停用並安排回收。

尿袋上機注意事項 經常出遊必須留意最新的民航限制，根據香港民航處與國際民航組織的新規定，每名旅客只能以手提行李形式攜帶最多兩個外置充電器上機，且絕對禁止在飛機上為外置充電器充電，亦不應在機上用它為電話等智能裝置充電。外置充電器必須獨立保護（例如放在保護套內）以防短路，且不得放置於頭頂行李架上。 一般而言，電能不超過100Wh（約相等於27,000mAh的3.7V電池）的尿袋無需航空公司特別批准即可攜帶，但各航空公司與目的地國家可能有額外限制。